Simetinger, kulturnik in direktor Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, bo tako na tem mestu zamenjal Braneta Kralja, ki je moral oditi zaradi posredovanja pri imenovanju direktorja družbe Uradni list.

Kralj je namreč tedaj klical prvo nadzornico Uradnega lista Ireno Prijović. Po njenih besedah pa naj bi ji rekel, da država pričakuje imenovanje Igorja Šoltesa za direktorja Uradnega lista. Prijovićeva je Kralja prijavila Slovenskemu državnemu holdingu in protikorupcijski komisiji. Pred njo so bili Kralj, Prijovićeva in Šarec pretekli teden že zaslišani.

Šarec je sicer v izjavah za javnost zatrdil, da za klic ni vedel, ter ocenil, da je Kralj ravnal naivno, neizkušeno in nepravilno in da klic ni bil primeren, a da je "resnica nekje vmes in ni bilo tako brutalno". Kralj pa je pojasnil, da je želel zgolj povedati, da je Šoltes dober kandidat. Slednji je sicer po odmevni aferi kandidaturo za delovno mesto umaknil, češ da "ne želi sodelovati v političnih igrah", direktor Uradnega lista pa je postal Denis Stroligo.