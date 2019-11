Peter Jenko je pravnik. Foto: BoBo

Dobra zakonodaja in dovolj denarja so pogoji za izpolnitev dodatnih zahtev, je prvi mož finančne uprave (Furs) Peter Jenko odgovoril na ugotovitev, da ima tako rekoč ključe od proračuna. "Če bo to dvoje izgotovljeno, potem ne vidim ovir, ki bi nam preprečile realizacijo tudi kompenzacijskih ukrepov ob zadnji davčni reformi."

In prav poslanci so finančni upravi vzeli šest milijonov. To so sredstva za informacijsko posodobitev, razočarano pove Jenko. "In to bi bila zelo neodgovorna poteza, ki bi praktično ustavila razvoj in pa boljše pobiranje sredstev, ki polnijo vse proračunske blagajne. S takšno potezo bi se država res ustrelila v koleno."

Zato pričakuje rešitev. Strinja se, da je davčna zakonodaja zapletena. O arbitrarnosti inšpektorjev pa pove, da tudi zavezanci ne upoštevajo vseh pravil. "Seveda ne bi bilo prav, da bi pri tem zelo omejevali tudi inšpektorje in nadzornike. Enostavno morajo stopiti na to mejo, po kateri hodijo tudi zavezanci."

Omilil bi določilo, da pritožba ne zadrži plačila – za večje primere in če je dolg zavarovan. Kaj pa dvojna merila: strogost samo za majhne, ne pa tudi za večje? Sploh ne, pravi Jenko, nadzori so zelo raznoliki. "Tudi policistu, ki vas ustavi zaradi prehitre vožnje, najbrž ni zelo produktivno predlagati, naj gre raje preganjat bančni kriminal. Vsak mora pač opraviti svoje delo, delo pa je zelo različno."

Pretežen del nadzorov odpade na večje zavezance, saj je tveganje izpada prilivov pri njih večje, dodaja Jenko. Njegov cilj pa je čim več informatizacije, predizpolnjenih obveznosti, podobno kot informativni izračun dohodnine. Skratka, dober servis za vse.