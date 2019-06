Danijel Poslek je novi odgovorni urednik 1. programa Radia Slovenija. Foto: SOJ RTV SLO/RTV SLO

"Informativni program je in mora ostati eden od stebrov prepoznavnosti in kredibilnosti prvega programa nacionalnega radia," je prepričan Danijel Poslek.

V viziji razvoja 1. programa Radia Slovenija Poslek ohranja velik pomen njegovega informativnega programa. Poudarja strokovnost in kredibilnost radijskih novinarjev, ki bi lahko svoje vsebine predstavili tudi bolj razširjeno – v obliki komentarjev in analiz ali kot večjo prisotnost na živem dnevnem programu. Obenem poudarja sodelovanje vseh novinarjev, tudi dopisnikov, pri čemer si želi reorganizirati dopisniško mrežo. Dodano vrednost Prvega vidi v pripravi poglobljenih zgodb, ki na aktualne novice gledajo drugače, jih postavijo v širši kontekst, analizirajo ali nadgradijo.

K spremljanju vsebin Prvega si želi privabiti čim več novih, tudi mladih poslušalcev, s čimer želi ohraniti in nadgraditi vsebine, ki so namenjene njim, in jih z okrepljeno vlogo Prvega na spletu narediti bolj dostopne. Posebno pozornost bodo še naprej posvečali vsebinam, ki na drugih radijskih postajal ne najdejo toliko prostora – invalidom, manjšinam in etičnim skupinam in rojakom sosednjih držav.

Vsekakor pa si želi, da 1. program Radia Slovenija svojo vlogo poudari tudi na terenu s številčnejšimi živimi javljanji s terena in terenskimi oddajami, s čimer se bo še bolj približal poslušalstvu.

Kdo je Danijel Poslek?

Poslek je zadnja leta deloval kot radijski dopisnik s Ptuja in pripravljal prispevke za štiri radijske programe nacionalnega radia in Multimedijski center RTV Slovenija. Diplomiral je iz evropskih študij na Fakulteti za družbene vede in na isti fakulteti kasneje še magistriral iz politologije. Sodelavec Radia Slovenija je od leta 2008 – najprej kot član novinarske ekipe dnevnoinformativne redakcije, kasneje v uredništvu notranjepolitičnih in gospodarskih oddaj, od leta 2012 pa kot dopisnik s Ptuja in okolice.