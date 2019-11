Nekdanji mariborski župan in državni svetnik Franc Kangler po poročanju Dela želi iztožiti skoraj 635 tisoč evrov od države, ker so postopki, v katerih se je znašel, nezakoniti in nepošteni. Prepričan je, da gre za politični pregon in da so bili postopki proti njemu zrežirani, pri čemer so mu bile kršene številne pravice. Na državno odvetništvo je sicer že spomladi vložil odškodninski zahtevek, vendar je prejel odgovor, da ne vidijo razloga za izplačilo odškodnine, saj je bilo vse zakonito.