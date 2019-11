Da otroci spremljajo svet z budnimi očmi in imajo še veliko drugih sporočil, ki bi jih radi predali širši javnosti, verjamemo tudi ustvarjalci otroškega portala MMC RTV Slovenija. Z videonatečajem KAJ PA TI ZNAŠ? jim zato ponujamo medijski prostor za izražanje.

Osnovnošolci, ste spretni pri igranju kakšnega glasbenega instrumenta, plešete? Znate kakšen čarovniški trik? Imate idejo, kako izboljšati svet s kakšno inovativno idejo? Vse to so predlogi, kako lahko sodelujete v nagradnem natečaju. Foto: MMC RTV SLO

Natečaj, namenjen ustvarjalnosti in izražanju

Učence prve in druge triade osnovnih šol po celotni Sloveniji vabimo, da se prijavijo na ustvarjalni nagradni natečaj. Kot že samo ime ‒ Kaj pa ti znaš? ‒ pove, je namen natečaja predstavitev idej, izumov, darov, misli o izboljšavah sveta in podobno. Sodelujejo lahko posamezniki ali skupine do štirih učencev.

Učenci prve in druge triade sodelujte v Kaj pa ti znaš?

Kako prijaviti videoposnetek na natečaj? Video in izpolnjeno prijavnico je treba dostaviti Multimedijskemu centru v FTP-mapo. Za nalaganje posnetkov je treba uporabiti programski pripomoček FileZilla Client, ki ga naložite na svoj računalnik na tem naslovu: https://filezilla-project.org/

Potem ko boste naložili ta program, vanj vpišite:

Ime FTP-mape: ftp.rtvslo.si

Uporabniško ime: tiznas

Geslo: rtvslovenija

Mapa prijavitelja mora vsebovati:

- Izpolnjen podpisan obrazec Prijavnica za videonatečaj z ustrezno oznako: priimek_ime_VN2019_prijavnica (pdf, doc).

- Video z ustrezno oznako: priimek_ime_VN2019_video (AVI, MP4, QuickTime (mov, qt) in MPEG)

Kakšna naj bo vsebina do 3-minutnih videoposnetkov?

Sodelujete tako, da nam pošljete kratek, do 3-minuten, video (posnet je lahko s telefonom ali kamero), iz katerega je razvidno, da otroci izražajo zdravo samopodobo in predstavljajo svoje talente (glasbene, pevske, športne, dramske …) ali raznovrstne druge aktivnosti (umetniško udejstvovanje, modelarstvo, ročne spretnosti, čarovniški triki, triki s kartami …). V videoposnetku lahko otroci tudi predstavijo svoje izume ali ideje zanje, opozarjajo na njim pomembno problematiko (okoljsko, družbeno, socialno, vrstniško, medgeneracijsko). Predstavijo lahko tudi svoj projekt asistence pomoči potrebnim v svojem okolju ali širši družbenokoristen projekt. Pod budnim očesom strokovne žirije in uporabnikov spleta, ki bodo za svoje favorite lahko glasovali in jim pomagali do zmage, bomo zbirali in objavljali videe, ki si jih boste lahko ogledali v rubriki Kaj pa ti znaš? na otroškem portalu.



Videoposnetke z vsebinami talentov, idej, izumov in predlogov o izboljšanju sveta, bomo objavili v rubriki Kaj pa ti znaš? na otroškem portalu. Foto: MMC RTV SLO

Nagrade, nagrade ...

Najizvirnejše in najbolj ustvarjalne bomo v sodelovanju s pokrovitelji tudi nagradili. Glavno nagrado, kamero GoPro bo za najboljši videoprispevek posameznika prispevalo podjetje Merkur, prvouvrščena skupina pa bo prejela 4 x napravo za karaoke. Tudi ostale finaliste čaka širok nagradni sklad – v njem se bleščijo vstopnice za muzeje, sobe pobega ter obiski drugih zanimivosti pa knjižne nagrade, vstopnice za kopanje in še in še. Nagrad je čez 20, vabljeni, da si jih ogledate v tem prispevku. Videoposnetke lahko objavite od 4. 11. 2019 do 30. 3. 2020. Nato bo sledilo glasovanje uporabnikov do 15. 5. 2020. Objava nagrajencev pa bo do 10 .6. 2020. Za vse dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: tiznas@rtvslo.si.