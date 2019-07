Proti Gruškovju. Foto: BoBo

Na prometnoinformacijskem centru za državne ceste voznikom zato priporočajo mejni prehod Zavrč. Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško so že čakalne dobe.

Poleg podravske avtoceste so zastoji še na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Ljubljani pred delovno zaporo, in sicer v dolžini enega kilometra, ter na cesti Dolenje pri Jelšanah–mejni prehod Jelšane.

Interaktivni zemljevid čakalnih dob (nazadnje osveženo 10.20)

Čakalna doba je na mejnih prehodih Jelšane, Dragonja in Gruškovje. Najdlje osebna vozila čakajo na Gruškovju, in sicer eno do dve uri za izstop iz države.

Zastoji so tudi na Hrvaškem proti Sloveniji, na svojem portalu še opozarjajo na prometnoinformacijskem centru.

Druge predvidene nevšečnosti v prometu

Zaradi prireditve bo zaprta cesta Lipovci–Odranci v Beltincih od 15.30 do 16.30.

Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol med 8. in 21 uro, na primorskih cestah do 22. ure.

V Kranju se je na krožišču Primskovo spremenila delovna zapora. Promet bo do 25. septembra mogoč le iz smeri Škofje Loke proti Šenčurju ter na relaciji Kranj–Brnik, drugi kraki krožišča bodo zaprti.

Zaradi odstranjevanja cestninske postaje je na štajerski avtocesti iz Ljubljane proti Mariboru zaprt priključek Slovenske Konjice.

Na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem promet zaradi odstranjevanja cestninske postaje poteka po polovici avtoceste dvosmerno.

Vremenska napoved

Danes popoldne in zvečer bo predvsem v severni in vzhodni Sloveniji spremenljivo oblačno s krajevnimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. V ponedeljek bo povečini sončno. V gorskem svetu lahko nastane kakšna nevihta, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

Predvsem v Vipavski dolini bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do okoli 22, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija.

Obeti: v torek in sredo bo sončno in vroče. V Vipavski dolini bo še pihala šibka burja.