Zdravko Počivalšek vodi SMC po odstopu Mira Cerarja. Foto: BoBo

Predsednik SMC-ja in gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v izjavi novinarjem po današnji seji vlade za spine označil ugibanja, da bi lahko menjave v stranki pomenile tudi priprave na morebitni zasuk SMC-ja v desno politično "navezo".

Na vprašanje, ali sta se s predsednikom SDS-a Janezom Janšo kdaj sešla in pogovarjala o politiki, pa je odvrnil: "Mi se – in jaz osebno – o tem, kaj bo, ko bo, če bo, ne pogovarjamo. Nisem se pogovarjal. Ponavljam, da bomo naredili vse, da bo vlada ostala do konca. Če bo pa kdo drug vlado zrušil, pa se bomo pogovarjali, kot smo se bili vedno pripravljeni pogovarjati z vsemi."

Reorganizacija SMC-ja

Počivalšek sicer napoveduje reorganizacijo stranke, in to na način, ki bo zagotavljal, da bo šla navzgor. Kot je dejal, so prišli v delu stranke do točke, da je treba ekipo prenoviti. Na vprašanje, ali je izbira novega generalnega sekretarja, ki naj bi postal nekdanji hokejski reprezentant Miha Rebolj, del sporočila, da bo SMC odslej igral "malce bolj na trdo", pa je odgovoril, da se s posebnimi sporočili ne ukvarja. "Ukvarjam se s tem, da okoli sebe zbiram ljudi, ki znajo, zmorejo in so pripravljeni iti samo naprej. Ne levo ne desno ne nazaj, ampak naprej," je dodal Počivalšek.

Z mesta generalnega sekretarja stranke se tako poslavlja Andrej Klemenc. Novi programski vodja pa naj bi po neuradnih informacijah postal Aleš Vidmar.

Na vprašanje, ali vendarle lahko te menjave v stranki pomenijo zasuk "v desno", pa je Počivalšek odgovoril z besedami, da so to spini, "ki jih producirajo tisti, ki bi radi spremenili zadeve v stranki". Ta po njegovih navedbah potrebuje nov pristop na področju organizacije dela, kadrovanja in ureditve poslovanja.

Na vprašanje, ali je po njegovem mnenju ob reorganizaciji SMC-ja čas tudi za dokončno slovo soustanovitelja stranke Mira Cerarja, pa je Počivalšek odgovoril, da ga v tem trenutku zanima teren SMC-ja, delo strankinih ministrov in program stranke. Tega bodo po njegovih napovedih na kongresu, ki bo v prvi četrtini naslednjega leta, dopolnili in poskušali v največji meri izpolniti. To je moja naloga, naloga poslancev SMC-ja, ministrov in lokalnih odborov.

Verjame, da je ministrska ekipa SMC-ja dober tim in tako nameravajo delati tudi v prihodnje. Pričakujejo, da bo cela vlada obrnila pogled naprej in da bodo igrali timsko.

Zorčič: Pravljice in neumnosti

Vodja poslancev SMC-ja Igor Zorčič je zatrdil, da ga tokrat niso spraševali o vlogi SMC-ja v zdajšnji koaliciji. Glede namigov o novi koaliciji pa pravi: "Za take pravljice in neumnosti je škoda izgubljati čas." Po njegovih ocenah se o pogovorih med Janšo in Počivalškom že nekaj tednov ne govori brez razloga: "Nekdo je dobil nekaj v žep in zdaj to razlaga naokoli."

Koalicija: Ostajamo trdni

Koalicijski partnerji zaupajo SMC-ju

Vodje poslancev LMŠ-ja Braneta Golubovića, kot je dejal, ne skrbi, da bi SMC "prebegnil" v drugo koalicijo in se s tem niti ne ukvarja. "Sprejeli smo proračun, zdaj je priložnost, da začnejo ministrstva še dejavneje delati. Bilo bi nelogično, da bi kdor koli skušal prebegniti," ugotavlja Golubović.

Sicer pa so po njegovih navedbah v LMŠ-ju odgovorni za delovanje te vlade. "Postavljamo svojo stranko. Nimamo ne časa in ne energije ukvarjati se tudi z drugimi strankami. Vsaka je avtonomna," je dejal. Po njegovih besedah imajo zagotovilo vseh partnerjev, da so enotni in da bo ta koalicija delovala.

Vodja poslancev SD-ja Matjaž Han ocenjuje, da je koalicija trdna tako kot od prvega dneva. "Saj veste – 43 glasov, včasih celo 42, veliko usklajevanj, veliko pomislekov. Ampak mislim, da bo naslednje leto malo boljše," je dodal. Glede namigov, da se SMC pogovarja o novi koaliciji, pa je odgovoril, da se z ravnanjem drugih strank ne ukvarja.

Predsednik SD-ja Dejan Židan je prepričan, da bo zdajšnja vlada trajala še tri leta. SMC po njegovih ocenah z nobenim dejanjem ne na vladi ne v DZ-ju ne kaže, da želi rušiti to koalicijo.

Prvak DeSUS-a Karl Erjavec je za Slovensko tiskovno agencijo ocenil, da je koalicija trdna, o namigovanjih glede pogovorov za novo koalicijo pa, kot pravi, nič ne misli.

Tudi poslanec SAB-a Andrej Rajh je po koalicijskem srečanju zatrdil, da je koalicija trdna, dela dobro in prepričan je, da bo ostala stabilna tudi v prihodnje. "Dogovorjeni smo, da smo enotni in močni, to sporočilo dajem tudi državljanom, naj ne skrbijo za koalicijo," je dodal.