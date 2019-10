V živo

Vlada, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstvo za zdravje naj v šestih mesecih sprožijo vse postopke, ki so v njihovi pristojnosti, in raziščejo obseg omenjenih sredstev. Proti odgovornim osebam pa naj sprožijo vse potrebne postopke za ugotovitev njihove odškodninske in kazenske odgovornosti, se glasi sprejeti predlog priporočila odbora v povezavi z mnenjem Računskega sodišča o dostopnosti socialnega varstva starejših.

Vlada je za projekte s področja dolgotrajne oskrbe načrtovala kar 74,5 milijona evrov, pri pripravi predloga zakona o dolgotrajni oskrbi pa niso natančno ugotovili slabosti obstoječega sistema in niti niso določili virov financiranja storitev, so zapisali na Računskem sodišču. Pristojni odbor DZ-ja se je v sredo zavzel, da bi raziskali obseg sredstev za projekte, ki naj bi zgolj pokazali ustreznost ali neustreznost predvidenih rešitev v povezavi z dolgotrajno oskrbo.