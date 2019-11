Ministrica Aleksandra Pivec se strinja, da je treba nepravilnosti ugotavljati in jih primerno naslavljati. Foto: BoBo/Borut Živulović

Sejo je zahtevala poslanska skupina SDS-a, ki jo je zmotilo sodelovanje ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandre Pivec pri tem in ostalih projektih.

Poslanci SDS-a so med drugim želeli, da bi k preverjanju pravilnosti in skladnosti Strateško razvojnega inovacijskega partnerstva Turizem (SRIPT) pristopilo računsko sodišče, a sta odbora namesto tega podprla omenjeni sklep, ki je nastal med koalicijskimi poslanci.

Kot je poslancem pojasnila Pivčeva, je bila k sodelovanju pri SRIPT-u povabljena leta 2017, sodelovanje s Turistično gostinsko zbornico Slovenije, ki upravlja s projektom, pa je končala dan pred nastopom funkcije ministrice.

"Prepričana sem, da tudi v času mojega sodelovanja z njimi to ni v nikakršnem delu vplivalo na opravljanje moje takratne funkcije," je dejala ministrica, ki ocenjuje, da je vsa dela tudi pri delodajalcu opravila korektno in v skladu s pričakovanji. Pivčeva je bila v času sodelovanja pri projektu državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Med drugim je njeno svetovanje zajemalo vsebine na področju poznavanja projektnih okolij na nacionalni in mednarodni ravni, nacionalnih in evropskih programov ter financiranja znanstveno raziskovalnih in razvojnih projektov, ki so predmet akcijskega načrta partnerstva SRIPT-a.

Po njenih besedah so na ta način nastajali predlogi novih vsebin razvojnih aktivnosti celotnega partnerstva, revidirali so se akcijski načrti in projekti znotraj načrta, pri katerih je tudi sama sodelovala.

"Gradiva za vse naštete aktivnosti sem pripravljala sama," je zagotovila ministrica, ki je pripravljena dokumente dati tudi na vpogled. Kot je poudarila, je svoje delo opravila skladno s pričakovanji, kar je naročnik z vsakokratnim podpisom in izplačilom honorarja potrdil, zbornica je o tem poročala gospodarskemu ministrstvu, ki je nosilec SRIPT-a.

Ministrica je, kot je navedla, po odštetju in plačilu vseh prispevkov in po plačilu akontacije dohodnine za delo prejela manj kot 20.000 evrov.

Glede sodelovanja z Znanstveno-raziskovalnim središčem (ZRS) Bistra s Ptuja je pojasnila, da ima za to soglasje delodajalca, delo pa, da opravlja zgolj med vikendi, za kar prejme v povprečju približno 300 evrov neto na mesec. Pivčeva je ob tem zatrdila, da zaradi tega sodelovanja ne zapostavlja dela ministrice, ki mu posveča najmanj 12 ur dnevno.

Direktor ZRS Bistra Štefan Čelan je ob tem poudaril, da je sodelovanje s Pivčevo pomembno in da iz naslova njenega dela ne vidijo nobenih nelegalnih in nelegitimnih aktivnosti.

Kmetijska ministrica in kandidatka za predsednico DeSUS-a Aleksandra Pivec meni, da organi DeSUS-a nimajo nobenega razloga, da ne bi potrdili njene kandidature za predsednico DeSUS-a. Kadrovska komisija DeSUS-a je namreč izrazila vsebinske pomisleke o njeni kandidaturi in izvršnemu odboru stranke predlagala, naj se mu Pivčeva v sredo predstavi. Pivčeva je povedala, da je bila nad takšno odločitvijo kadrovske komisije presenečena. Kljub temu nima nobenih zadržkov, da svoj odgovor na pomisleke v sredo predstavi izvršnemu odboru stranke. V DeSUS-u sicer zanikajo poročanje medijev, da je kadrovska komisija stranke blokirala kandidaturi Pivčeve in Boruta Stražišarja za predsednika stranke.

Kazenske ovadbe zaradi nepravilnosti

Državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar je medtem spomnila, da so pri SRIPT-u zaznali nepravilnosti pri vodenju tega projekta, konec oktobra je bila vložena tudi kazenska ovadba zaradi suma storitev kaznivega dejanja. Po njenih pojasnilih bo še ta teden izdelano zaključno poročilo, ki ga bodo poslali na finančno ministrstvo, službo vlade za razvoj in kohezijsko politiko, urad za nadzor proračuna in tudi na zbornico.

V razpravi je bilo večinoma slišati mnenja o političnem vplivu. Za poslanca SAB-a Franca Kramarja je zanimivo, da je omenjena afera prišla ravno v času, ko v DeSUS-u tečejo postopki za predsednika stranke, in da je Pivčeva ena od dveh protikandidatov zdajšnjega predsednika Karla Erjavca. Ob tem je poudaril, da Pivčeva zaradi SRIPT-a ni v postopku, temveč je to zbornica, ob tem pa ocenil, da je delo Pivčeve pri projektu čisto.

Tudi Franc Breznik (SDS), ki ocenjuje, da je treba raziskati vse morebitne nepravilnosti, je ugotovil, da je kar nekaj anonimnih pisem, ki jih je zaradi dela Pivčeve dobil, prišlo v času, ko je postalo znano, da se bo ministrica potegovala za vodjo DeSUS-a.

Poslanka Levice Violeta Tomić je medtem ocenila, da vsaka vlada s seboj prinese nek svoj kader, da pa je treba preverjati konflikt interesov oz. da je treba uradnikom gledati pod prste. "Sem za transparentnost," je poudarila.