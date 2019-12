Žan Mahnič je napovedal ovadbo. Foto: BoBo

Ovadba po navedbah predsednika komisije Žana Mahniča (SDS) temelji na 288. členu Kazenskega zakonika, ki govori o protizakonitem, pristranskem in krivičnem sojenju.

Komisija je sklep sprejela soglasno in bodo verjetno še danes ali najpozneje v sredo ovadbo poslali na tožilstvo, je v izjavi pojasnil Mahnič.

Kot priči zaslišali Pukšiča in Gerloviča

V državnem zboru sta danes potekali dve seji preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi.

Na eni je predsednik Mahnič v družbi ostalih članov komisije kot priči zaslišal nekdanjega poslanca Franca Pukšiča in nekdanjega odvetnika mariborske občine Roka Gerloviča, na drugi, ki je bila delno zaprta za javnost, pa so poslanci sprejeli dodaten dokazni sklep ter sklep, da se kazensko ovadi ustavna sodnika Kneza in Accetta.

Kot je v izjavi za medije po seji komisije pojasnil Mahnič, je preiskovalna komisija na zaprti seji sprejela sklep, da se vpogleda v gradivo, ki ga je komisija prejela s strani policije, s strani Arhiva RS, pa tudi v arhiv, ki ga je komisiji predal Željko Vogrin.

"Glede na današnje pričanje Franca Pukšiča bo komisija vpogledala tudi v zapisnik pooblaščene skupine KNOVS z dne 11.11. 2013, ki je opravila nadzor na Policiji v Mariboru in potem tudi poročilo o delu KNOVS-a za to leto, kjer je to, kar je gospod Pukšič govoril, tudi napisano," je povedal Mahnič.