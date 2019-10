Programski svet RTV SLO. Foto: BoBo

Razlog za prestavitev obravnave je v tem, da vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTV SLO) še ni v celoti pripravilo finančnega načrta.

Preložitev obravnave zaradi zamude pri pripravi finančnega načrta je pri svetnikih izzvala kar nekaj slabe volje. Slišati je bilo tudi pomisleke, ali je vodstvo RTV SLO na čelu z generalnim direktorjem Igorjem Kaduncem za prihodnje leto sploh sposobno pripraviti programsko-produkcijski načrt, ki bo podprt z realnim finančnim načrtom.

Kadunc je zavrnil pomisleke svetnikov in jih opozoril, da mora po statutu vodstvo zavoda dokumenta pripraviti do konca oktobra, čas za njuno sprejetje pa je do konca novembra. Zagotovil je, da se bo vodstvo držalo tega roka in bo dokončano gradivo svetnikom na razpolago 1. novembra, programsko-produkcijski in finančni del pa bosta usklajena.

Svetnikom je tudi predstavil poslovanje RTV SLO v prvih devetih mesecih letos, ki je po njegovih besedah boljše od pričakovanj. Finančni načrt namreč predvideva, da bo RTV SLO v letu 2019 za pokritje izgube prodala za 5,5 milijona evrov delnic Eutelsata, dozdajšnje poslovanje pa kaže, da bo zadostovala prodaja v vrednosti od 3,5 do štiri milijone evrov.

Sestanek s premierjem in ministrom

Poleg tega je svetnike seznanil z vsebino sestanka med vodstvom RTV SLO ter predsednikom vlade Marjanom Šarcem in ministrom za kulturo Zoranom Pozničem, ki je bil 4. oktobra. Dogovorili so se o sodelovanju pri prenovi zakona o RTV SLO, Šarec in Poznič pa sta ponovila, da zvišanje rtv-prispevka ni ustrezna rešitev za težave zavoda.

Kot je poudaril Kadunc, je bilo že pred sestankom jasno, da ta ne bo prinesel zelene luči za povišanje rtv-prispevka. "Oblast ve, da imamo še rezerve, in je rekla, naj jih porabimo," je Kadunc ponazoril premierjevo in ministrovo stališče. Ob tem je opozoril, da bo RTV SLO že v letu 2021 ostalo "bore malo" delnic za pokritje izgube.

Aktualno vodstvo RTV-ja: Mirko Štular, Igor Kadunc, Natalija Gorščak. Foto: BoBo

Zato je izrazil pričakovanje, da bo prenova zakonodaje javni radioteleviziji vendarle prinesla dolgoročno stabilno financiranje, ki je ne bo sililo v nadaljnje krčenje programske produkcije. Dejal je, da vodstvu RTV SLO največ preglavic pri pripravi finančnega načrta povzročajo višji stroški dela, ki so posledica povišanja plač v javnem sektorju.

Na sestanku so se po njegovih besedah dogovorili tudi o ustanovitvi posebne delovne skupine iz predstavnikov RTV SLO in vlade oziroma ministrstva, ki bo pripravila predloge strokovno utemeljenih sprememb zakona o RTV SLO, in to najprej členov, ki so temeljnega pomena za nadaljnje delovanje radiotelevizije. Dodal je, da je RTV SLO že določila svoje predstavnike, ne pa tudi vladna stran.

Tudi predsednik nadzornega sveta RTV SLO Andrej Grah Whatmough je ocenil, da lahko zavodu dolgoročno rešitev prinese le prenova zakona, ki bo med drugim natančneje določila, kaj je javna služba RTV SLO. Obenem je opozoril, da ne nadzorni in ne programski svet ne moreta pisati strateških dokumentov zavoda, ampak je to naloga vodstva.

Sicer je programski svet na današnji seji izglasoval sklep, s katerim je nadzornemu svetu predlagal pripravo skupnega posveta o aktualnih vprašanjih in prihodnjem razvoju RTV SLO.