Nekdanji glavni svetovalec novega predsednika vlade Vojmir Urlep. Foto: BoBo

Vojmir Urlep je na bolniškem dopustu in tudi uradni razlog za njegov odhod so zdravstvene težave. A v ozadju naj bi bilo tudi sporno kadrovanje. Zadnje zamenjave v vrhovih državnih podjetjih ― tudi v Telekomu in Petrolu ― naj bi se zgodile brez njegove vednosti.

Urlep je v kratkem sporočilu za TV Slovenija zapisal, da ima težave z zdravjem, ki so se v zadnjem obdobju zaradi obremenjenosti poslabšale in je zato do nadaljnjega odsoten. Da so razlog za morebiten odhod zdravstvene težave, so za TV Slovenija potrdili tudi v kabinetu predsednika vlade. Je pa na vprašanje, ali odhaja zgolj zaradi zdravstvenih težav, Urlep zgovorno zapisal. "Zdravje je podlaga za to odločitev, ostalo pa je del politike".

Po informacijah TV Slovenija so Urlepa, ki je bil pomemben kadrovnik v vladi Marjana Šarca, zmotile zadnje kadrovske rošade v državnih podjetjih, zlasti v Telekomu in Petrolu, ki so se odvile povsem mimo njegove vednosti in na način, s katerim se sam ni strinjal.



Kdo je Vojmir Urlep

Urlep je prišel v kabinet predsednika vlade lani kmalu oblikovanju koalicije. Pred tem je kandidiral na listi LMŠ-ja v Postojni, že od začetka pa je veljal za najbolj vplivnega človeka v vladi, t. i. desna roka premierja.

Bil je v igri za finančnega ministra, a se je nato predsednik vlade na njegovo pobudo odločil za Andreja Bertonclja. A to ni bila Urlepova edina kadrovska poteza. Neuradno je predlagal tudi državnega sekretarja na finančnem ministrstvu Alojza Stano, v SDH zdajšnjo prvo nadzornico Karmen Dietner in Andreja Božiča, ki se z 1. decembrom menda prav zaradi kadrovanja v Petrolu poslavlja iz uprave SDH-ja.

Takole je lani stopil na stran gospodarstva, je bil govor o večji obdavčitvi kapitala. "Če bi z uveljavitvijo takšne usmeritve povzročili veliko škodo gospodarstvu, in recimo prizadeli nadaljevanje visoke gospodarske rasti, verjemite mi, da ni vlade, ki bi kaj takega sprejela."

Roman Kirn. Foto: BoBo

Urlep je po izobrazbi magister farmacije in poslovodenja. Skoraj dvajset let pa je bil predsednik uprave dveh uspešnih družb, Kemofarmacije in Leka.

Nedavno odšel tudi Roman Kirn

Dodajmo, to je že drugi sekretar, ki je zapustil predsednika vlade, marca je s položaja državnega sekretarja odstopil Roman Kirn, ki je bil zadolžen za zunanjo politiko. Pomenljivo pa je, da se je na njune izkušnje v zunanji politiki in gospodarstvu premier opiral vse od ustanovitve stranke LMŠ.