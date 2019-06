S predlagano novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja želi vlada spremeniti financiranje zasebnih osnovnih šol. Foto: BoBo

Predlog sprememb financiranja zasebnih osnovnih šol je pripravilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da bi uresničilo odločbo ustavnega sodišča. S predlagano novelo bi država obvezni del javnega programa financirala 100-odstotno, razširjenega dela javnega programa pa ne bi več financirala. Za tiste otroke, ki so že vpisani v katero od osnovnih zasebnih šol, pa se financiranje do konca šolanja ne bi spremenilo.

To pomeni, da bi država skupno financiranje javnega programa z zdajšnjih 85-odstotkov znižala na okoli 65-odstotkov, opozarjajo zasebne šole. Po njihovem mnenju je to v nasprotju z odločbo ustavnega sodišča, ki je zahtevalo 100-odstotno financiranje. Na ministrstvu pa so nasprotno prepričani, da predlog uresničuje odločbo, saj da so ustavni sodniki zahtevali le 100-odstotno financiranje obveznega dela javnega programa.

Šarčeva vlada s predlogom osupnila starše otrok iz zasebnih šol

Poslanci so si rezervirali kar šest ur za razpravo o vladnem predlogu financiranja zasebnega šolstva. Poskus uresničitve odločbe ustavnega sodišča v praksi odloča o financiranju šestih zasebnih osnovnih šol, ki jih obiskuje približno 0,2 odstotka učencev. Za njihove starše to pomeni plačevanje višjih šolnin. Kot je poročala Nataša Lang za Radio Slovenija, je Šarčeva vlada s predlogom osupnila starše otrok, ki obiskujejo zasebne devetletke, in tudi desni politični pol. Država bi manj denarja namenila že za generacijo otrok, ki bo šolo začela obiskovati septembra 2020.

Protestni shod in razprava podpornikov zasebnega šolstva v državnem svetu

Starši otrok, ki obiskujejo zasebne šole, se bodo ob 10ih zbrali na protestnem shodu pred državnim zborom. Hkrati s bo v državnem svetu potekal posvet o javnem in zasebnem šolstvu. Nanj so na pobudo predsednika sveta Alojza Kovšce vabljeni le podporniki zasebnega šolstva, zato bo protestiral tudi del svetnikov.

Zakonodajno-pravna služba DZ-ja se o predlogu v tej fazi postopka še ni izrekla, služba vlade za zakonodajo pa je v svojem mnenju opozorila, da bodo pobudniki ustavne presoje s predlagano ureditvijo v slabšem pravnem položaju, kot so bili.