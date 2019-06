Foto: MMC RTV SLO

Vlada je varčevalne ukrepe, ki so bili uvedeni z zakonom za uravnoteženje javnih financ, ukinila že za vse kategorije prebivalstva, razen za upokojence, na katerih še vedno varčuje, so zapisali v sporočilu za javnost po letnem srečanju v Brežicah.

Sindikat upokojencev Slovenije tako do 30. novembra letos zahteva izplačilo polovice neizplačanih sredstev zaradi neusklajevanja pokojnin med leti 2010 in 2017, zaradi česar so po besedah predsednice sindikata Francke Ćetković pokojnine danes nižje za 319 milijonov evrov. Hkrati zahtevajo, da bi leta 2020 upokojenci s pokojninami, nižjimi od 800 evrov, prejeli 600 evrov letnega dodatka, tisti z višjimi pa 300 evrov.

Če njihovim zahtevam ne bodo prisluhnili, nameravajo poseči po "bolj radikalnih oblikah sindikalnega boja, ki jih uporabljajo upokojenci v drugih državah Evropske unije", so zapisali.

Kot so besede predsednice sindikata navedli v sporočilu za javnost, Slovenija za pokojnine namenja precej manjši delež bruto družbenega proizvoda, kot je povprečje v državah Evropske unije, hkrati pa smo za pokojnine leta 2018 porabili za dva odstotka manjši del bruto družbenega proizvoda kot leta 2013.

"Medtem ko delež starejših prebivalcev v Sloveniji narašča, se delež bruto domačega proizvoda za pokojnine zmanjšuje, kar je v nasprotju s trendi povsod po Evropi. Zato je vsako zastraševanje ljudi, da poprava krivic upokojencem ogroža stabilnost javnih financ v Sloveniji, nesmiselna in nedopustna," so zapisali v sindikatu.

V Sindikatu upokojencev Slovenije načeloma podpirajo spremembe pokojninske zakonodaje, ki jih pripravlja vlada, saj se bo z njimi dvignil odmerni odstotek. Hkrati pa opozarjajo, da bodo spremembe povzročile še več neenakosti med upokojenci, če ne bodo prinesle ustrezne rešitve tudi za povračilo sredstev iz naslova neusklajenih pokojnin in nižje odmere pokojnin v času veljavnosti začasnih varčevalnih ukrepov.

Sindikat je odprto pismo z zahtevami naslovil na vlado in poslance. "Upokojenke, upokojenci pričakujemo, da nam boste na naše zahteve in predloge odgovorili do začetka septembra. Ne nas siliti, da se z avtobusi pripeljemo v Ljubljano in demonstriramo pred vašimi poslopji. Sicer pa imamo tudi možnost vložitve ustavne tožbe za odpravo neenakosti in nepravičnosti v pokojninskem sistemu," so navedli.