Slovenija podpisala pogodbo za dobavo in postavitev 40 km ograje na meji

Ograjo bo dobavilo in postavilo podjetje Legi-SGS

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

O tem, kdaj in kje bo potekala postavitev nove ograje, bosta odločala ministrstvo za notranje zadeve in policija. Foto: BoBo

Pristojni na slovenski strani so podpisali pogodbo s srbskim podjetjem Legi-SGS za dobavo in postavitev 40 kilometrov ograje z rezilno žico in za montažo panelne ograje v dolžini 3,8 kilometra. Dokument so že poslali v podpis srbski družbi.