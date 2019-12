Na podlagi mnenja generalnega pravobranilca še ni mogoče sklepati o sodbi, saj mu sodniki sledijo le v polovici primerov. Foto: EPA

Generalni pravobranilec Priit Pikamäe je pri preučitvi slovenske tožbe proti Hrvaški glede arbitraže presodil, da Sodišče EU-ja ni pristojno za odločanje o mednarodnem mejnem sporu, ki ne sodi v pravo unije. Očitane kršitve so "akcesorne (postranske op. a.) v razmerju do vprašanja določitve meje med državama, ki spada pod mednarodno javno pravo," je zapisal.

Pravobranilec lahko presodi, da je slovenska tožba dopustna, delno dopustna ali nedopustna. Na podlagi mnenja pa ni mogoče sklepati o sodbi. Po razpoložljivih statističnih podatkih namreč v zadevah, ki jih obravnava veliki senat in med katere spada tudi slovenska tožba, sodba sledi mnenju pravobranilca v približno polovici primerov.

Primer slovenske tožbe proti Hrvaški je zelo pomemben

Pomembnejši je primer, manj verjetno je, da bo sodba sledila mnenju pravobranilca. Primer slovenske tožbe proti Hrvaški je zelo pomemben, ker gre za enega redkih primerov tožbe članice proti članici, ker gre za politično izjemno občutljiv primer in ker je zadeva povezana z mednarodnim pravom in kot takšna za sodišče pomemben presedens, pojasnjujejo na sodišču.

Sodišče EU-ja o dopustnosti in vsebini slovenske tožbe proti Hrvaški glede arbitraže odloča povsem ločeno, kar je zelo redko. Sodba se pričakuje v prvem četrtletju prihodnjega leta. Če sodišče ugotovi, da za primer ni pristojno, se postopek s tem konča. Če pa odloči, da je tožba dopustna ali delno dopustna, sledi obravnava o vsebini ter nato še drugo mnenje pravobranilca in druga sodba.

Slovenija Hrvaški v tožbi očita kršenje načel vladavine prave in lojalnega sodelovanja v EU-ju ter kršenje uredbe o skupni ribiški politiki, schengenskih pravil in direktive glede pomorskega prostorskega načrtovanja. Na slovenski strani poudarjajo, da pri tožbi ne gre za vprašanje meje, saj da je to rešeno z arbitražno razsodbo, ki je dokončna in pravnomočna.