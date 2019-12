Ime leta 2019: Tadej Kobal. Foto: Adrian Pregelj

"Slap ni največja vas, nimamo osnovne šole, gostilne, prostora, v katerem bi se vaščani lahko srečevali in pogovarjali," je svoj domači kraj opisal Tadej Kobal, ko je aprila postal ime meseca na Valu 202. Na današnji prireditvi pa je postal Ime leta, saj je zanj glasovalo največ finalistov.

V vasi s 400 prebivalci so najprej izobesili plakat in zapisali, da zbirajo knjige. “Obrnili smo se tudi na slovenske založbe, večino knjig so nam podarili posamezniki in sovaščani,” se začetkov spominja Tadej. Do danes so zbrali že več kot 3.500 knjig. Knjižnica je bila prvotno namenjena otrokom, ker pa v Slapu nimajo prostora za druženje, se je izkazalo, da so prostor za srečevanje zelo pogrešali tudi odrasli. Knjižnica je tako postala središče družabnega življenja.

Knjižnica ni del nobene matične knjižnice, ampak temelji na prostovoljstvu, izposoja pa na zaupanju: “Če si knjigo izposodite, je na vas, da jo tudi vrnete. Nihče vas ne preganja. Številni mi povedo, da jim je super, ker si knjigo lahko izposodijo na začetku dopusta in jo vrnejo ob koncu tega.”

"Ko smo urejali knjižnico, še nismo imeli dostopa do tega prostora," pripoveduje Tadej. "Knjige so zato prihajale k meni domov, kjer smo jih opremili z nalepko, in nato je bilo treba vse te knjige prenesti še v knjižnico." Tadejeva mati se spominja, da so knjige tisto poletje ležale povsod po hiši, a so Tadeja doma vseeno podprli v njegovi zagnanosti, da vzpostavi knjižnico.

Knjižnica v Slapu pri Vipavi deluje v okviru projekta Popoldan na Slapu, gre za del programa Popoldan na cesti, ki ga je Škofijska Karitas Koper že pred leti namenila otrokom in mladostnikom.

Raje dejaven državljan kot politik

“Tudi če bežimo pred politiko in se ne želimo ukvarjati z njo, se bo politika ukvarjala z nami.” Tadej Kobal

Tadej Kobal je po uspešni maturi na Srednji šoli Vena Pilona v Ajdovščini jeseni vpisal politologijo na Fakulteti za družbene vede. Kljub novim obveznostim še vedno najde čas za prostovoljstvo, ki mu pomeni veliko: “Prostovoljstvo se zgodi spontano. Skozi leta sem ogromno pridobil, spoznal veliko ljudi. Bistvo je, da pomagaš drugim in tako tudi drugi pomagajo tebi. Pri prostovoljstvu gre za medsebojno solidarnost.”

Potem ko je postal ime meseca, je dal intervju tudi za spletni portal Lokalne Ajdovščina in o svojem prostovoljstvu povedal: “S tem delom se učim razumevanja človekovega razmišljanja. Ljudje te naučijo razumeti in to je zame na koncu največje plačilo.”

Tadej Kobal Foto: SOJ RTV SLO

Tadej Kobal je dejaven tudi v evropskem mladinskem parlamentu: “Potujemo v druge države, drugi prihajajo k nam, pogovarjamo se po večini o evropskih tematikah. Nazadnje smo razpravljali o vpeljavi avtonomnih vozil.” V času evropskih volitev je sodeloval v MMC-jevem projektu Grem volit!, v katerem so mladi prevpraševali evropske politične prakse in pripravili soočenje s kandidati za slovenske evroposlance.

“Tisti, ki smo dejavni, smo dejavni na številnih področjih, imamo pa veliko skupino mladih, ki niso dejavni nikjer.” Tadej Kobal

Poudarja, da v resnici politiki ne moremo ubežati: “Tudi če se ne želimo ukvarjati s politiko, se bo politika ukvarjala z nami.” Razume tudi dvom. Velika skupina mladih je še vedno pasivna, “tisti, ki smo dejavni, pa smo dejavni na številnih področjih”.

Za Studio City je povedal: “Politika je zelo obremenjen izraz, vsak si jo predstavlja drugače, zato sam raje uporabljam izraz dejavno državljanstvo.” Takoj ko se je vpisal na univerzo, se je začel zavzemati za boljše pogoje študentov: “Želim si, da se zviša minimalna postavka za študentsko delo. To konkretno pričakujem od vlade.”

MMC-jev projekt prostovoljci: Tadej Kobal

Tadej Kobal Foto: SOJ RTV SLO

Znanilec nove generacije

Tadej Kobal bo čez nekaj dni dopolnil 19 let. Je prvi zmagovalec Imena leta, ki je rojen v tretjem tisočletju. Je znanilec nove generacije, ki od politike zahteva družbeno in ekološko odgovornost. Generacije, ki presega stereotipe, da mladi niso družbeno dejavni. Tadej je digitalno dejaven najstnik, ki ob splošnem zmanjšanju zanimanja za branje dokazuje, da je mogoče v majhni vasi v letu 2019 tako rekoč iz nič vzpostaviti knjižnico. S klasičnimi knjigami. Poudarja, da je ključno znanje in da je mogoče rek “delaj lokalno, misli globalno” uresničiti tudi v praksi.

Je izstopajoči posameznik, ki dokazuje, da nas v resnici ne obdaja morda glasna večina zmerljivcev, nestrpnežev in rušilcev vseh vrst, ampak da Slovenija stoji na zdravi stvarnosti. Ime leta 2019 Tadej Kobal je predstavnik odprte, v prihodnost zazrte in samozavestne množice.