"Vendar pa v zvezi z novo predlaganim 2. odstavkom, ki izrecno dopušča možnost pridobivanja podatkov za analizo "iz vseh javnih virov", ponovno opozarjamo na stališče IP-ja, da policija ni upravičena na zalogo in na splošno vršiti nadzora "vseh javnih virov", še zlasti ne objav na družbenih omrežjih, forumih in podobnih spletnih straneh z uporabniško generirano vsebino. Zbiranje oz. analiziranje podatkov (podrobneje opredeljeno v 112. oz. 122. členu, ki se oba spreminjata v to smer, kot opozarjamo v nadaljevanju) mora namreč po mnenju IP-ja biti omejeno na postopke v zvezi s konkretnimi kaznivimi ravnanji oz. osumljenci. Tudi v primeru preventivnega delovanja policije in opravljanja preventivnih dejavnosti mora biti delovanje policije usmerjeno in ne bi smelo vključevati vsesplošnega nadzora nad vsemi. Kar zadeva odkrivanje kaznivih dejanj (2. al. 1. odst. 4. člena veljavnega ZNPPol), mora biti začetek dela namreč zmeraj pogojen z obstojem indicev ali razlogov za sum, da se vrši določeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (1. odst. 148. člena Zakona o kazenskem postopku, Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14, v nadaljevanju ZKP). Ti razlogi sicer lahko izhajajo tudi iz lastne, neposredne zaznave policista, celo slučajne (npr. ko ni v službi), vendar po mnenju IP-ja navedenih členov ni mogoče tolmačiti tako široko, da bi smel policist oz. policija kot institucija povsem preventivno zbirati podatke o vseh javno dostopnih komunikacijah, v upanju, da bodo nekateri od njih nakazovali na kazniva ravnanja. Tudi pooblastilo javnega opazovanja (1. al. 6. člena ZNPPol) je že historično, omejeno na odločitve poveljnikov policijskih postaj, da se organizira opazovanje na bolj rizičnih krajih, tipično tistih, ki so gosto naseljeni, kjer se že beleži večje število kaznivih dejanj ali dejanj zoper javni red in mir, oz. kjer je večje število varnostno pomembnih oseb in objektov. Skratka, javna prisotnost policije naj se zagotovi na znano rizičnih krajih, kot tudi občasno na drugih krajih, da ravnanje policije ne postane preveč predvidljivo. Na ta način je organizirana tudi rutinska kontrola prometa. Ne bi pa šlo za dopustno javno opazovanje, če bi policija, pod predpostavko zadostnih kadrovskih zmogljivosti, organizirala javno opazovanje na vseh javnih krajih, 24 ur/dan, vse dni v letu. Takšen stalno prisoten, neselektiven, sistemski množični nadzor, ki bi bil brez utemeljitve v predhodni oceni tveganja ali obstoju (vsaj) indicev ali razlogov za sum, in ki je značilen za policijske države, bi namreč lahko pomenil nedopusten poseg v pravice do zasebnosti in svobodo izražanja. Navedeno izhaja tudi iz nedavne sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Zakharov proti Rusiji, sodbe Sodišča EU-ja v zadevi Digital rights Ireland in pripadajoče odločbe Ustavnega sodišča, v kateri je to razveljavilo določbe Zakona o elektronskih komunikacijah o obvezni hrambi prometnih podatkov. Ob tem opozarjamo tudi na 122. člen ZNPPola, ki določa, da policija ne sme uporabljati avtomatizirane obdelave osebnih ali drugih podatkov (obdelava osebnih ali drugih podatkov s sredstvi informacijske tehnologije), s katero bi bila lahko o fizični osebi, pravni osebi ali o drugem subjektu sprejeta odločitev, vložena predlog ali kazenska ovadba ali izdelano poročilo, ki bi brez dodatnega delovanja in odločitve pristojnega uslužbenca policije lahko posegali v pravice ali obveznosti fizične osebe, pravne osebe ali drugega subjekta. Z avtomatizirano obdelavo osebnih ali drugih podatkov, zlasti z združevanjem oziroma primerjanjem osebnih podatkov iz ene ali več zbirk osebnih podatkov, evidenc, javnih knjig, registrov ali drugih zbirk osebnih podatkov, policija ne sme izdelati osebnostnih profilov oseb, na katere se nanašajo osebni podatki, tako da bi se brez dodatnega delovanja in odločitve pristojnega uslužbenca policije lahko sklepalo, da so storili ali da niso storili določenega kaznivega ravnanja ali da so izpovedi določenih oseb zanesljive ali nezanesljive. Prepovedana je avtomatizirana obdelava občutljivih osebnih podatkov za izdelavo osebnostnega profila osebe. Zbiranje podatkov ne more in ne sme obsegati zbiranja podatkov na zalogo, vsesplošnega nadzora nad vsemi ali ustvarjati vtisa oz. možnosti takšnega nadzora. Takšno postopanje policije bi namreč, glede na zadnjo prakso Evropskega sodišča za človekove pravice (primera Zakharov proti Rusiji in še zlasti Szabó in Vissy proti Madžarski, lahko pri prebivalcih ustvarjalo občutek stalno prisotnega nadzora, ter s tem nedopustno posegalo v njihove pravice do zasebnosti, varstva osebnih podatkov, varstva človekovega dostojanstva in tako dalje."