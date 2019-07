Proti Gruškovju. Foto: BoBo

Do zastojev prihaja na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici.

Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti avstriji je ocenjen na en kilometer.

Na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Ljubljani je pred delovno zaporo nastal zastoj, ocenjen na dva kilometra. Potovalni čas se lahko podaljša do 15 minut.

Zastoji nastajajo tudi na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan, Seča-MP Sečovlje ter Šmarje-MP Dragonja.

Promet se gosti tudi na Hrvaškem proti Sloveniji.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Jelšane, Dragonja in Gruškovje. Najdlje osebna vozila čakajo na Gruškovju, in sicer eno do dve uri za izstop iz države.

Zastoji so tudi na Hrvaškem proti Sloveniji, na svojem portalu še opozarjajo na prometnoinformacijskem centru.

Druge predvidene nevšečnosti v prometu

Zaradi prireditve bo zaprta cesta Lipovci-Odranci v Beltincih od 15:30 do 16:30.

V Kranju se je na območju krožišča Primskovo spremenila delovna zapora. Promet bo do 25. septembra možen le iz smeri Škofje Loke proti Šenčurju ter na relaciji Kranj-Brnik, ostali kraki krožišča bodo zaprti.

Zaradi odstranjevanja cestninske postaje je na štajerski avtocesti iz smeri Ljubljane proti Mariboru zaprt priključek Slovenske Konjice.

Na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem promet zaradi odstranjevanja cestninske postaje poteka po polovici avtoceste dvosmerno.

Zaradi obrezovanja dreves bo še danes za ves promet zaprta Gameljska cesta pri križišču z Dunajsko cesto. Avtobusi mestnega potniškega prometa linije 21 bodo vozili po Dunajski cesti do obračališča Ježica.

Zaradi del bo danes in naslednji vikend, 27. in 28. julija, za ves promet zaprta severna servisna cesta med Leskoškovo in Šmartinsko cesto. Obvoz bo po Leskoškovi in Letališki cesti, mestni avtobusi na linijah 2, 7 in 7L bodo vozili po obvozni trasi.

Čakalna doba za osebna vozila na mejnem prehodu Dragonja je približno do ene ure, na mejnem prehodu Starod do eno uro osebna vozila čakajo na vstop v državo. Na mejnem prehodu Jelšane osebna vozila na vstop čakajo približno pol ure, na izstop pa eno uro. Do eno uro čakajo osebna vozila na vstop na mejnem prehodu Sečovlje, na izstop pa do pol ure.

Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol. Omejitev velja med 8. in 21 uro, na primorskih cestah do 22. ure.

Vremenska napoved

Danes popoldne in zvečer bo predvsem v severni in vzhodni Sloveniji spremenljivo oblačno s krajevnimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. V ponedeljek bo povečini sončno. V gorskem svetu lahko nastane kakšna nevihta, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

Predvsem v Vipavski dolini bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do okoli 22, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija.

Obeti: v torek in sredo bo sončno in vroče. V Vipavski dolini bo še pihala šibka burja.