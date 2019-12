Zakon o finančni razbremenitvi občin je ukrep, ki naj bi občinam nadomestil izpad zaradi nizke povprečnine. Foto: Vlada RS/Nebojša Tejić/STA

Obravnavo omenjenega zakona je nazadnje v razpravi ob sprejemanju zakona o izvrševanju proračunov za leti 2020 in 2021 napovedal finančni minister Andrej Bertoncelj. Z njim naj bi občinam znižali stroške za več kot 30 milijonov evrov.

Znižanje stroškov občinam je sicer cilj, ki ga državna oblast lokalni obljublja že dlje časa, predvsem na račun povprečnine, ki občinam že več let ni zagotavljala pokrivanja z zakoni določenih nalog. Vlada se je temu zavezala lani novembra, ko je s predstavniki reprezentativnih združenj sklenila dogovor o višini povprečnine za letos.

Kot izhaja iz vladnega gradiva v obravnavi, zakon zasleduje tri cilje. Prvi je finančna razbremenitev občin, saj te ne bodo več plačevale obveznosti, ki so po svoji naravi državne. Tako naj bi med drugim država od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za upravičene državljane in tujce, financiranje družinskega pomočnika in mrliškopregledne službe.

Povečali naj bi tudi nekatere prihodke občin zaradi ukinitve nekaterih oprostitev. Izdelava lokacijske informacije, za katero zaprosijo stranke prek notarjev, ne bo več brezplačna, pristojbina za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele pa bo določena na novo. Kot tretje predlog predvideva administrativno razbremenitev, ki bo posredno vplivala na zmanjšanje stroškov občin, na primer sprejemanje programa izobraževanja odraslih za več let skupaj, ne več nujno vsako leto, ter poenostavitev plačevanja prispevkov za določene kategorije zavarovanih oseb.