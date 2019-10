Foto: MMC RTV SLO

Vse močnejše prerivanje med koalicijskimi partnericami, drezanje v uveljavljene socialne pravice, obmetavanje z obtožbami v aferi Sova so pustili rane pri podpori vlade. Tistih, ki podpirajo njeno delo, je skoraj toliko kot tistih, ki ga ne.

Ocena dela vlade je tako precej slabša od septembrske. Delo vlade je tokrat kot uspešno ocenilo 11,4 odstotne točke vprašanih manj kot septembra, kot neuspešno pa 12,2 odstotne točke vprašanih več. Delež neopredeljenih je 2,6-odstoten, kar je 0,8 odstotne točke manj kot septembra.

To kažejo podatki javnomnenjske poizvedbe, ki jo je med 15. in 17. oktobrom na vzorcu 700 ljudi naredila agencija Ninamedia. Manj vprašanih se je v primerjavi s prejšnjim mesecem tudi izreklo za največjo parlamentarno stranko LMŠ, a bi ta, če bi bile volitve danes, kljub temu dobila največ glasov.

Premier Marjan Šarec je padec podpore vlade komentiral ob robu sobotne prireditve Bogatajevi dnevi v Postojni. "To je normalno. Vedno ko gledamo ankete, povem, da gre enkrat navzgor, drugič navzdol. V zadnjem času se je dogajalo veliko v povezavi z zdravstvenim zavarovanjem, proračunom, davčnim svežnjem, veliko se je okoli tega manipuliralo, tako da so ljudje zato mogoče izrazili tudi kakšno skrb. Podpora je še vedno solidna. Če hočeš voditi resno politiko, bodo prava anketa volitve," je povedal.

Med strankami je sicer za LMŠ-jem z 20,1 odstotka in SDS s 14,7 odstotka na tretjem mestu SD z 10,4 odstotka glasov, na četrtem Levica s 6,2 odstotka, na petem NSi s 5,2 odstotka, na šestem DeSUS s 3,4 odstotka, na sedmem zunajparlamentarni SLS z 1,8 odstotka, na osmem SMC z 1,3 odstotka, na devetem SAB z enim odstotkom in na desetem SNS z 0,9 odstotka glasov. Za druge stranke, pri čemer so anketiranci posebej navedli Dobro državo, se jih je odločilo 0,2 odstotka.

Neopredeljenih je 19,8 odstotka vprašanih, medtem ko jih 15 odstotkov ne bi volilo.

LMŠ bi tako v DZ-ju, če bi bile volitve danes, pripadlo 29 poslanskih sedežev, SDS bi jih dobil 22, SD 15, Levica devet, NSi osem in DeSUS pet.

Lestvica priljubljenosti politikov

Na lestvici priljubljenosti politikov so se ocene v primerjavi s septembrom večinoma znižale. Na prvem mestu je še vedno predsednik republike Borut Pahor, na drugem pa predsednik vlade Marjan Šarec. Tako kot septembra sledijo evropski poslanci Tanja Fajon, Milan Brglez in Ljudmila Novak ter predsednik DZ-ja Dejan Židan in predsednik NSi-ja Matej Tonin.

Na osmem mestu je minister za zdravje Aleš Šabeder, ki ga septembra ni bilo na lestvici, na devetem je koordinator Levice Luka Mesec, prvo deseterico pa končuje poslanec NSi-ja Jožef Horvat.