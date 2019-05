Druge stranke se v parlament ne bi uvrstile. Foto: Televizija Slovenija

Podpora vladi se je v primerjavi s prejšnjim mesecem malenkost zmanjšala, a je še vedno velika, saj delo vlade kot uspešno ocenjuje skoraj 59 odstotkov vprašanih. Tistih, ki mislijo, da je vlada neuspešna, je več kot aprila, in sicer dobrih 36 odstotkov.

Če bi bile volitve danes, bi zmagal LMŠ, ki bi prejel 23,3 odstotka glasov. Približuje se mu SDS, ki je s 17,2-odstotno podporo na drugem mestu. Za SD bi glasovalo 11-odstotkov anketirancev, 6,1 odstotka vprašanih bi svoj glas namenilo Levici.

NSi je s 4,5-odstotno podporo peta, na šestem mestu je DeSUS z nespremenjeno 3,1-odstotno podporo. Sledijo SLS z 2,3 odstotka, SNS z 1,7 odstotka in SAB z 1,5 odstotka. SMC bi podprlo le 0,3 odstotka vprašanih.

Razdelitev sedežev v DZ-ju:

stranka: sedeži v DZ-ju: LMŠ 32 SDS 23 SD 15 Levica 8 NSi 6 DeSUS 4

Podpora se je maja zvišala SDS-u, SD-ju in SLS-u

V primerjavi z aprilom (26,2 odstotka) je LMŠ nekaj odstotnih točk izgubil. Tri odstotne točke je v primerjavi z aprilom pridobil SDS, za odstotek in pol več podpore je ta mesec dobil SD. Opazno je podpora padla NSi-ju, ki bi ga aprila volilo 7,1 vprašanjih. Iz 0,6 na 2,3 odstotka je podpora v enem mesecu zrasla SLS-u. Sicer pa kar petina vprašanih še ne ve, komu bi dali svoj glas.

LMŠ ima še vedno najvišjo podporo med strankami

Najbolj priljubljeni politiki

Na prvih dveh mestih lestvice najbolj priljubljenih politikov je prišlo do zamenjave. Na prvo mesto se je vrnil Borut Pahor, ki mu tesno sledi Marjan Šarec. Tretja je Tanja Fajon, četrta Violeta Bulc, peti je Dejan Židan, ki je od prejšnjega meseca napredoval za štiri mesta. Na šestem mestu je Ljudmila Novak, na sedmem Milan Brglez, Zoran Janković in Igor Šoltes sta izenačena na osmem mestu. Zadnji med prvimi desetimi je tudi tokrat Matej Tonin. V drugem delu lestvice je za dve mesti zdrsnil Jure Leben, za dve se je povzpel Luka Mesec. Tokrat znova uvrščeni Miro Cerar se je prebil na sedemnajsto mesto. Družbo dvajsetih najbolj priljubljenih politikov pa zapuščata Jernej Pikalo in Zmago Jelinčič.

Javnomnenjsko poizvedbo za časnik Dnevnik in RTV Slovenija vsak mesec pripravi agencija Ninamedia. V anketi je sodelovalo 700 ljudi, ki so jih poklicali med 14. in 16. majem.