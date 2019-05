Kaj se dogaja v ljubljanskem vrtcu Jarše? Foto: MMC RTV SLO

Kot so sporočili iz Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), so v Vrtcu Jarše na podlagi zagovora vzgojiteljice in pisem podpore staršev sklenili, "da pojasnila in dokazila, predložena pri zagovoru, odpravljajo delavki očitane kršitve".

"Vrtec je sprejel odločitev, da ustavi postopek izredne odpovedi in delavko pozove nazaj na delo."

Ravnateljica Vrtca Jarše Diana Šumenjak je vzgojiteljici in sindikalni zaupnici Sviza Petri Koritnik vročila izredno odpoved delovnega razmerja iz krivdnih razlogov in prepoved opravljanja dela. Kot so v torek sporočili iz Sviza, je šlo za obtožbe nasilja nad otroki, ogrožanja njihove varnosti in šikaniranja sodelavk. V Svizu so menili, da je odpoved povezana z njenim sindikalnim delom, kar so v vrtcu zanikali.

Ravnateljica je v sredo s Koritnikovo opravila razgovor, in sicer v navzočnosti predstavnikov Sviza in pooblaščenke vrtca, odvetnice Nataše Pirc Musar.