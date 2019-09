O vzornikih je namreč danes tekla beseda, zaradi vseslovenske pobude Bodi dober, bodi kul!

Foto: MMC RTV SLO

Projekt ozavešča o pomenu in posledicah naših dejanj, s katerimi smo vzorniki mladim. Otroci namreč ves čas spremljajo starše, učitelje in druge ter povzemajo njihove navade, aktivnosti in reakcije.

Polna dvorana na Brdu. Foto: MMC RTV SLO

Ravnatelji vrtcev in šol ter pobudniki in podporniki projekta so do zadnjega kotička napolnili dvorano Kongresnega centra Brdo pri Kranju in prisluhnili motivacijskim nagovorom.

Ninnini vzorniki

Brez dvoma jih je z opisom svojih vzornikov najbolj ganila prav Kozorogova, sicer zdravnica, predsednica društva Humanitarček in zavetnica prezrtih.

Ante.

Brezdomec. Z dvema različnima nogavicama. Na dan spije vsaj liter vina in pokadi škatlico cigaret.

Vida.

Upokojenka. Iz pol kilograma testenin in konzerve mesnega narezka za 63 centov skuha kosilo za tri dni.

Nihada.

Mati treh otrok. V Slovenijo je skupaj z možem prišla iskat boljše življenje. Brez izobrazbe, praktično nezaposljiv kader. Mož je strl televizor, telefon in vsako kost v njenem telesu.

Marijan Musek v družbi akrobatov Dunking Devils. Foto: MMC RTV SLO

Vzorniki niso samo idoli

"Nekako imamo v glavi, da so vzorniki samo neki idoli, ki so idealni na določenem področju. Ne, v vseh ljudeh moramo poiskati stvari, ki so dobre," je za MMC poudaril pobudnik projekta Marijan Musek.

In ob tem poudaril pomembno vlogo vzgojno-izobraževalnega sistema: "Niso vsi otroci, ki so danes v šolah, prihodnji odločevalci. So pa čisto vsi prihodnji odločevalci danes v šolskem sistemu. Kar se danes dogaja z nekom, ki je v vrtcu, šoli, gimnaziji ... če bo enkrat minister, premier, predsednik neke uprave ‒ če mu ne bomo v tem času dali nekih pozitivnih zgledov in v njegove možgančke vcepili dobrih primarnih vrednot, bo morda kot odločevalec pozneje sprejemal odločitve, ki bodo za nas zelo slabe."

Foto: MMC RTV SLO

Nekaj, kar družbo bogati

O teh vzgojnih začetkih za slovenske malčke povprašamo Barbaro Novinec, predsednico Evropskega združenja ravnateljev: "Imamo 10 vrednostnih domen in vsako leto se obdelujejo tri ‒ letos humanost, integriteta in sočlovek. Pri teh temah sodelujemo z otroki in starši, babicami in dedki. Otroci s tem spoznavajo, da je ozaveščanje, kaj lahko naredimo z ljudmi okoli sebe, izredno pomembne."

Novinčeva, ravnateljica ljubljanskega vrtca Galjevica, ob tem z veseljem opaža, da nismo več tako naravnani sami nase: "V družbi smo v zadnjih desetih letih ‒ tudi na področju izobraževanja ‒ promovirali individualizem, zdaj pa se orientiramo v širšo skupnost, ker en sam ne bo zmogel. Opažamo, da je ta subtilnost otrok za druge otroke, za drugačne, vse boljša in na vedno višji ravni. To je nekaj, kar družbo zanesljivo bogati in je nujno to integrirati tudi v celotno družbeno sfero."

Kjer je še vedno preveč poudarka na materialnih dobrinah, ne pa na vrednotah.

Sara Isakovič. Foto: MMC RTV SLO

Šport je za učenje vrednot

Dobitnica olimpijske kolajne v Pekingu se ozre na svoje začetke: "Jaz sem bila popolnoma zaljubljena v plavanje, to je bila zame kot majhnega otroka največja strast in sem vedno imela tiste ogromne sanje, da bom šla na olimpijske igre," se Sara Isakovič spominja, kako je v zlatih časih slovenskega plavanja kot punčka občudovala nastope sester Kejžar: "Zame so bili vzorniki vedno v športu."

"V današnjem času pa se šport vedno bolj usmerja v biznis, ko sem bila majhna, o tem sploh ni nihče razmišljal, prisežem. Smo oblekli kopalke, skočili v vodo in tekmovali, komaj sem čakala, da lahko z nekom dirkam v vodi. Danes pa so športniki svetovne zvezde ‒ predvsem tenisači, nogometaši, smučarji, ki so v športih, kjer je veliko denarja. Otroci danes mislijo, da biti dober športnik, pomeni biti slaven in imeti veliko denarja. Ampak to sploh ni res, šport je ‒ jaz upam, da še vedno ‒ zato, da se učimo najboljših življenjskih vrednot, spoznavamo zdrave ljudi in se imamo fino," poudarja naša športnica.

Sani Bečirović. Foto: MMC RTV SLO

Ti ni samo lagodno življenje

"Vse preveč se v ospredje postavlja ta vtis na družbenih omrežjih, ki pa ne pokaže, koliko je moral nekdo trenirati, da je prišel do ravni, na kateri je na primer Lionel Messi. Koliko je odrekanja, treningov, diet in pritiska. Vse prelahko se stvari, ki so posledica trdega dela in odrekanja, v ospredje postavljajo dobri avtomobili in lagodno življenje, ne izpostavlja pa se tistega najpomembnejšega ‒ dela, dela, dela in vrednot, ki jih imajo vsi športniki na najvišjem nivoju," opozarja tudi košarkar Sani Bečirović, ki je v dresu Panathinaikosa osvojil naslov prvaka Evrolige.

Ninna Kozorog. Foto: MMC RTV SLO

Dejanja za vzor

"Sem zagovornica tega, da je zagovornik vsak od nas, ne samo tiste ikone, ki jih vidimo na Facebooku in Instagramu na retuširanih fotografijah. Ni pomembno število všečkov in sledilcev, ampak tisti občutek, ki ga imaš," je motivacijska govornica dneva poudarila, da je pravi vzornik je pravzaprav lahko vsak izmed nas.

"Tudi brezdomec, nekdo z dna družbe, z nekimi svojimi majhnimi dejanji ‒ mislim, da so prav ta tista, ki bi morala biti vzor," je za MMC povzela Ninna Kozorog.

In se vprašala: "Si upamo pogledati za retuširano fotografijo na Facebooku? Kdo so v resnici Ante, Vida in Nihada?"

Ante

Vse svoje življenje je preživel kot delavec na kmetiji starejšega para, 42 kilometrov iz Maribora. Ko sta umrla, se je ponudil njunim otrokom, da bo še naprej skrbel za zemljo. A so kmetijo prodali. Njega pa poslali v mesto, z 20 evri. Kupil si je sendvič, pa prvi liter vina, drugi. Pa smo tam. Ampak vedno vas bo pozdravil, ko bo prodajal Kralje ulice, vam namenil nasmeh. Čeprav njega zebe bistveno bolj kot vas v plaščih in rokavicah. Ninni v dežju vedno ponudi dežnik, ker sam je plešast, njene negovane pričeske pa je škoda.

Vida

Ima 300 evrov pokojnine. To je 10 evrov na dan, toliko nas stane kava s prijatelji. S tem denarjem ona preživi. Nima dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, tistih 32 evrov si ne more privoščiti. In zato vsako jesen izloči najdražja zdravila ‒ eno leto za visok krvni tlak, drugo za sladkor, tretje za holesterol. Ta denar nato "kupčka", da se bo lahko malo bolj pogrela. Ampak na travniku pod njeno hišo se igrajo otroci. In poleti, ko jim je vroče, pridejo k njej. In ona jim da malinovec. Tistega, ki ga je nameravala sama imeti za tri mesece. Še vsakemu je pokrpala koleno, vedno je dobre volje. Čeprav od 20. v mesecu je sladkano vodo.

Nihada

Verjetno jo bodo kje zaposlili kot čistilko, to pa je tudi vse. Ampak ona se trudi. Šola svoje otroke in ne pusti, da bi jim padle ocene. In je ena tistih žensk, ki dejansko vodijo društvo za podobne žrtve.

*Ante je vzornik Mirku, ki je ravno letos poleti postal brezdomec in je ostal na ulici ‒ skupaj imata zdaj program odvajanja od alkohola, mogoče jima pa uspe. Vida je vzornica Roziki, ki ji je umrl mož in je mislila, da se s 650 evri pokojnine ne more preživeti. Nihada je vzornica vsaki pretepeni ženski, ki razmišlja, ali bi zapustila agresivnega partnerja.