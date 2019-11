Na podelitvi priznanj v Novem mestu je Janežič priznanje dobil tako kot lani, po letu 2015 pa je Mihalinčeva ponovno osvojila prvo mesto.

Maja Mihalinec se je odlično odrezala na SP-ju v Dohi, kjer je izpolnila normo za olimpijske igre v Tokiu. Foto: Reuters

Janežič je marca letos na 400 m na evropskem dvoranskem prvenstvu v Glasgowu osvojil četrto mesto in bil kot favorit za odličja zelo razočaran. Mihalinčeva pa je tam presenetljivo nastopila v finalu na 60 m s časom s časom 7,21, kar je njen osebni rekord, zasedla šesto mesto. Pozimi je Janežič na dvoranski svetovni seriji osvojil skupno tretje mesto, nato pa je imel slabšo poletno sezono in po mučnih zapletih, ko je že odšel na dopust, vendarle odšel na svetovno prvenstvo v Doho s povabilom. V prvem krogu kvalifikacij kje s skupno 33. izidom ostal daleč od polfinala.

Mihalinčeva se na SP v katarski prestolnici sicer ni uvrstila v finale na 200 m, ima pa njeno 12. mesto v zelo ostri in široki konkurenci sprinta finalni lesk. Devetindvajsetletna Mozirjanka je bila v polfinalu 12. (22,81), v kvalifikacijah pa 11. z osebnim rekordom (22,78) in normo za olimpijske igre v Tokiu 2020. Obenem je na 100 m le za stotinko zgrešila polfinale in bila na 25. mestu. Na evropskih igrah je osvojila zlato, prav tako na vojaških igrah, kjer je bila Maruša Mišmaš srebrna.

Luka Janežič je na evropskem dvoranskem prvenstvu v Glasgowu za las zgrešil bronasto medaljo. Foto: EPA

Janežič: Zmanjkali sta mi dve stotinki do brona

"Posnetka nastopa v Glasgowu si nisem velikokrat pogledal. Ko zgubiš medaljo v zadnjih centimetrih teka, je težko. Sem se pobral, ne manjka mi motivacije, da nadoknadim majhen zaostanek. Zmanjkali sta mi dve stotinki do brona, kar je še vedno velik dosežek. A cilj za EP prihodnje leto ostaja enak, zmagovalne stopničke," je omenil Janežič.

Mihalinec: Nisem obupala

"Po poškodbah nisem obupala. Imela sem motivacijo, saj sem vedela, da še nisem naredila vsega. Zahvala gre tudi trenerju Srdjanu Djordjeviću, moji družini in zaročencu Luki Zidarju. Sedaj je že pred mano naslednji cilj, olimpijske igre v Tokiu, kjer imam že postavljen zase izid, ki ga želim doseči," pa je povedala Mihalinčeva po izjemni sezoni in vrnitvi po težki poškodbi.

Zlati plaketi za Šestakovo in Šarfa

Podelili so tudi plakete, zlati sta dobila Marija Šestak in Tomo Šarf, ta za 40 let dela v gorskih tekih. Šestakova pa je letos v Dohi zaradi dopinga tekmic naknadno odbila bronasto medaljo za nastop v troskoku na svetovnem prvenstvu leta 2007. "Moja tekma je trajala kar deset let, še sedaj me noge bolijo. Ne vem, kako bi bilo, če bi medaljo dobila že tedaj v Dohi, a to nima pravega pomena razglabljati, kolajna je zdaj moja," je povedala Šestakova.

Najboljši klub Mass, priznanje tudi za Krko

Za najboljši klub so ponovno izbrali ljubljanski Mass, priznanje AZS pa je dobil novomeški klub Krka, ki je po odprtju prve krožne pokrite steze pri nas organizator vseh dvoranskih prvenstev.

Trener leta Tevž Korent

Najboljši trener leta je Tevž Korent, ki med drugim vadi Marušo Mišmaš in Klaro Lukan, med veterani sta bila prva Marjeta Čad in Albert Šoba, ki je tudi gonilna sila Massa.