Maja Mihalinec je zelo zadovoljna s svojim prvim nastopom na diamantni ligi. Foto: AP

Pred Mozirjanko so bile le Tatjana Pinto iz Nemčije (11,15) in Američanki Dezerea Bryant (11,21) ter Teahna Daniels (11,24).

Mihalinčeva je ob vetru v prsi z -0,9 m/s zaostala za normo (11,24) za svetovno prvenstvo, ki bo v Dohi med 27. septembrom in 6. oktobrom. A je v najkrajšem sprintu, ki letos ne šteje za skupni seštevek diamantne serije, znova dokazala izvrstno formo, v kakršni je v tej sezoni.

Zelo zadovoljna s prvim nastopom

"S svojim prvim nastopom na diamantni ligi sem zelo zadovoljna, saj sem dosegla res lepo uvrstitev v močni konkurenci, čeprav disciplina ne šteje za diamantne točke. Žal me veter v prsi spremlja že vso sezono, kamorkoli grem. Dosegla sem tudi dober čas, borila sem se do konca in si pritekla lepo uvrstitev, kar je na mitingih take ravni tudi pomembno," je pojasnila Mihalinčeva. "Upam, da si bom z današnjim dobrim tekom zagotovila še kakšno povabilo. Pred samim ogrevanjem sem danes čutila kar malce nervoze. Sem že tekmovala na močnih mitingih, a diamantni je nekaj posebnega. Mislim, da si tega nastopa vsak atlet želi, tudi sama sem si ga. Pred samim startom sem nervozo odmislila in se osredotočila na čim hitrejši tek. Skušala sem opraviti dobro tekmo ne glede na slabše razmere," je še dodala.

Janežič nazadoval na 10. mesto

Na tekmi bi lahko nastopila še dva slovenska rekorderja; Maruša Mišmaš se po nedavni poškodbi pripravlja na naslednja tekmovanja v teku na 3.000 m zapreke, Luka Janežič pa je po seriji nastopov na največjih mitingih tokratnega izpustil. Janežič je s šestega mesta skupnega seštevka Diamantne lige na 400 m nazadoval na deseto. Na treh tekmah je Vodičan zbral 11 točk, po eno več (12) imajo štirje atleti, ki si delijo šesto mesto. Na prvih treh mestih so Američan Michael Cherry (19), Jamajčan Akeem Bloomfield (16) in drugi Američan Michael Norman (16).

Pred zadnjo tekmo lige v Bruslju, ki bo 6. septembra, sta le še dve tekmi, 24. avgusta v Parizu, kjer ne bo moškega teka na 400 m, ter 29. avgusta v Zürichu, kjer bo vnovič na programu tudi tek na stadionski krog.

Moški, 100 m: 1. Y. BLAKE JAM 10,07 2. A. GEMILI VB 10,07 3. M. RODGERS ZDA 10,09 400 m: 1. A. BLOOMFIELD JAM 45,04 2. O. IGBOKWE ZDA 45,53 3. M. HUDSON SMITH VB 45,55 800 m: 1. M. ENGLISH IRS 1:45,94 2. A. KIPKETER KEN 1:46,10 3. E. GILES VB 1:46,27 1500 m: 1. R. MUSAGALA UGA 3:35:12 2. S. McSWEYN AVS 3:35:21 3. C. ENGELS ZDA 3:35:51 110 m ovire: 1. O. McLEOD JAM 13,21 2. F. CRITTENDEN ZDA 13,31 3. V. ŠJE KIT 13,43 400 m ovire: 1. Y. COPELLO TUR 49,08 2. A. SANTOS BRA 49,20 3. D. KENDZIERA ZDA 49,29 Višina: 1. B. STARC AVS 2,30 2. I. IVANJUK RUS 2,23 3. M. SAWE KEN 5:51 Kopje: 1. C. CHENG TJV 87,75 2. J. VADLEJCH ČEŠ 86,78 3. M. KIRT EST 85,29