Caster Semenya ni smela nastopiti na nedavnem svetovnem prvenstvu v Dohi. Foto: Reuters

Mednarodna atletska zveza (IAAF), ki med drugim južnoafriški atletinji ni dovolila nastopa na nedavnem svetovnem prvenstvu v Dohi, je pozdravila izsledke v torek objavljene študije. Ta je ugotovila, da imajo ženske z višjo stopnjo testosterona zaradi tega pomembno prednost v nekaterih atletskih disciplinah, kar do zdaj ni bilo znanstveno potrjeno.

Raziskavo so izvedli s pomočjo 48 žensk, starih od 18 do 35 let. Z večjo mišično maso se lahko poveča hitrost, moč in vzdržljivost.

IAAF je 28-letno Semenyo suspendiral zaradi visokih vrednosti testosterona, ki je moški spolni hormon. Dvakratna olimpijska prvakinja v teku na 800 metrov (2012 in 2016) in trikratna svetovna prvakinja (2009, 2011, 2017) je zavrnila, da bi jemala sredstva, ki bi to vrednost zmanjšala.

"IAAF je uvedel zgornjo dovoljeno mejo testosterona v ženski kategoriji izključno zaradi tega, da bi ohranil pošteno in smiselno tekmovanje," so pri zvezi v sredo zapisali v izjavi za javnost.

Pravilo IAAF-a, ki je stopilo v veljavo 1. novembra lani, določa, da lahko ženske nastopijo na srednjih progah le, če v krvi nimajo več kot pet nanogramov testosterona na liter krvi.

Po pritožbi Semenye je švicarsko vrhovno sodišče konec julija odločilo v prid IAAF-u in ji s tem preprečilo nastop na SP-ju v Katarju.