Lewis Hamilton se je na najboljši mogoč način pobral po obupnem koncu tedna v Hockenheimu, kjer je šele za zeleno mizo, ko so komisarji Mednarodne avtomobilistične zveze kaznovali Kimija Räikkönena in Antonia Giovinazzija (oba Alfa Romeo), osvojil 9. mesto in dve točki v skupnem seštevku. Tokrat je z odličnim dirkanjem in še boljšo taktiko, ki jo je izbralo njegovo moštvo, premagal ta trenutek najbolj vročega dirkača v kraljici motošporta, Maxa Verstappna. Foto: Reuters

Zadnje štiri dirke formule ena so bile dih jemajoče. Po fantastičnih obračunih v Spielbergu, Silverstonu in deževnem Hockenheimu so ljubitelji tega športa prišli na svoj račun še na zadnji preizkušnji pred poletnim premorom, dirki za VN Madžarske.

Hamilton se je po dirki lahko glavnemu strategu pri Mercedesu Jamesu Vowlesu le zahvalil. Foto: Reuters

Najbolj vroč dirkač ta trenutek je nedvomno Max Verstappen, ki je po zmagah v Avstriji in Nemčiji sobotne kvalifikacije na Hungaroringu končal s prvim 'polom' v karieri. Tudi v nedeljo mu je na madžarski dirki kazalo odlično, nato pa mu je Mercedes z genialno potezo odvzel tretjo zmago v sezoni.

Wolff vesel za Hamiltona, razočaran nad Bottasom

V 49. krogu je Lewis Hamilton opravil še drugi postanek. Pri Mercedesu so vse stavili na sveže srednje trde gume, s katerimi bi lahko Britanec do konca dirke stopil zaostanek za Nizozemcem in si pripravil možnost za zmago. Tri kroge pred koncem se je to tudi zgodilo. Hamilton je ob koncu štartno-ciljne ravnine švignil mimo Verstappna, ki je po stezi 'životaril' s 30 krogov starejšimi gumami. Razplet je bil pričakovan: Hamilton se je brez težav odpeljal rekordni sedmi madžarski zmagi naproti. "Mislim, da Maxa s kakršno koli drugo taktiko ne bi mogli ujeti. Vesel sem, da nam je tokrat uspelo ubrati pravo strategijo, saj se je po dirki v Nemčiji na nas usul plaz kritik. Vedeli smo, da bo Lewis Maxa požrl, takoj ko ga bo zagledal po drugem postanku," je bil po dirki vesel vodja moštva Mercedes Toto Wolff.

Dunajčan po drugi strani nikakor ne more biti zadovoljen s predstavo drugega Mercedesovega dirkača, Valtterija Bottasa, ki je po katastrofalnem prvem krogu in prisilnem postanku nekaj krogov pozneje končal na repu kolone, na koncu pa osvojil 8. mesto. "Razočaran sem. Včeraj je bil več kot pripravljen na današnjo dirko, želel je doseči zmago, potem pa polom," je še povedal Wolff.

Hamilton je s tretjega mesta takoj napadel moštvenega kolega Valtterija Bottasa, ki je v uvodnih zavojih storil kopico napak. Finec je v zadnjem času tarča neusmiljenih kritik, njegova forma je po solidnem uvodu v sezono drastično padla. Foto: Reuters

It took everything he and the team could do

but it was @LewisHamilton across the line first for @MercedesAMGF1 in Hungary #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/mQfdUpdvX6 — Formula 1 (@F1) 04. avgust 2019

Hamiltonove težave z zavorami

Do danes je na 34 dirkah za VN Madžarske 15-krat zmagal dirkač s 'pola'. V nedeljo se to ni zgodilo. "Utrujen sem – in tako mora biti," je po dirki dejal presrečni Lewis Hamilton, ki le še za deset zmag zaostaja za absolutnim rekordom Michaela Schumacherja. "Hvaležen sem za današnji dan in ekipi, ki me ves čas podpira in me žene do omejitev in čez," je nadaljeval."Ves konec tedna smo imeli težave z zavorami, bil sem v skrbeh. Tudi določene spremembe niso prinesle pravih rešitev. Dejansko nisem vedel, ali lahko izničim zaostanek 19 sekund, ves čas sem pritiskal, gume so se iz kroga v krog bolj obrabljale, bile so videti kot gume iz kvalifikacij. Če bi bil Niki (Lauda) danes tukaj, bi po moji predstavi snel kapo."

Verstappen kljub vsemu zadovoljen

Max Verstappen po dirki ni bil pretirano razočaran, res pa je, da bi lahko na najboljši mogoč način odpotoval na dopust – s tretjo zmago z zadnjih štirih dirk. Vseeno tudi drugo mesto ni slab dosežek. "Preprosto nismo bili dovolj hitri. Poskušal sem storiti vse, da bi gume ohranil pri življenju, a tako pač je. Vseeno je za nami dober konec tedna. Bil sem drugi, odpeljal sem najhitrejši krog. Čestitke Lewisu, res je vso dirko name vršil hud pritisk. To mi je všeč. Žal oprijem na stezi ni bil najboljši, poskusili smo s taktiko enega postanka, Mercedesu se je ponudila taktika dveh postankov in to so tudi izkoristili," je športno priznal 'poraz' 21-letnik, ki s svojimi predstavami žanje vse več pozornosti v kraljici motošporta, na Nizozemskem pa povzroča že pravo evforijo. Tudi tokrat ga je s tribun glasno spodbujala 'oranžna vojska' navijačev, ki je z glasnim aplavzom in skandiranjem pospremila vsak njegov krog.

Max Verstappen je na zadnjih petih dirkah osvojil pet točk več od Hamiltona (93:88). Foto: Reuters

Horner: Znašli smo se v težkem položaju

Nad njim je navdušen tudi vodja moštva Red Bull Christian Horner, ki o svojem dirkaču vselej govori s presežniki. Vseeno pa Anglež priznava, da v moštvu niso naredili taktične napake, preprosto so se znašli v težkem položaju. "Opraviti postanek, potem ko je Max vodil na dirki, za nas ni bilo idealno. Mercedes je z Lewisom dokazal, da je izjemno hiter, ves čas se je Maxa držal s sekundo zaostanka. Edina rešitev je bila ostati na stezi in upati, da se z zelo obrabljenimi gumami nekako izide. Ni se, se je pa dobro razpletlo za Mercedes, tako da lahko tekmecem le čestitam. Kar pa zadeva Maxa, za njim je izjemen konec tedna, bil je najhitrejši na kvalifikacijah, na dirki je odpeljal najhitrejši krog, osvojil je drugo mesto. Stopil je zaostanek za Valtterijem na sedem točk," je še dodal.

Sebastian Vettel se je po katastrofalni dirki v Silverstonu hitro pobral in na naslednjih dveh v Nemčiji in na Madžarskem stopil na oder za zmagovalce. V Hockehneimu je bil drugi, v Budimpešti tretji. Foto: Reuters

Vettel: Premor je prišel ob pravem času

Skoraj povsem brez pozornosti sta večji del dirke na tretjem in četrtem mestu dirkala ferrarija Sebastian Vettel in Charles Leclerc. Moštveni obračun je v zaključku madžarske preizkušnje dobil izkušenejši Nemec, ki je mlajšega Monačana prehitel po notranji strani prvega zavoja za druge zaporedne stopničke po črnem obdobju zelo povprečnih rezultatov. "Nismo mogli dohiteti Maxa in Lewisa, to je bilo povsem jasno. Ta premor je prišel ob pravem času. Vsi smo v prvi polovici sezone trdo garali, zdaj potrebujemo nekaj počitka," je dejal Vettel, ki verjame, da bo Ferrari na papirju favorit na naslednjih dveh dirkah v Spa-Francorchampsu (VN Belgije) in Monzi (VN Italije). "Poletni premor bo vseeno za nas kar naporen. V prihodnjih dveh tednih nihče ne bo zares počival," je še povedal.

Poletni premor bodo moštva izkoristila za počitek od vsega dogajanja, regeneracijo, vsekakor pa so na vidiku že marsikatere izboljšave za nadaljevanje sezone 30. avgusta, ko je v Spa-Francorchampsu na sporedu prvi prosti trening pred dirko za VN Belgije.

Hamilton sedmič zmagal na Hungaroringu

Vsi zmagovalci dirk za VN Madžarske: