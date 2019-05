Daniel Ricciardo je po številnih odstopih v prejšnji sezoni z Red Bullom upal, da ga pri Renaultu čaka lepša prihodnost, a na štirih letošnjih dirkah je kar trikrat ostal brez točk. Foto: Reuters

Takoj, ko sem zapeljal tja, me je zajela nekakšna panika. Zapeljal sem vzvratno, nisem vedel, da je kdo tam. Najbrž sem zaradi hitenja pozabil pogledati. Želel sem zmanjšati napako, a pri tem sem nato storil še večjo. Daniel Ricciardo

Dirkanje in uspehi z Red Bullom so stvar preteklosti. Avstralec se je lani po poletnem premoru odločil, da bo kariero nadaljeval pri Renaultu. Vodja moštva Cyril Abiteboul je očitno storil dovolj, da je Ricciarda zvabil v Enstone, pri tem mu je pomagal tudi zajeten kup denarja.

Renault si je pred začetkom sezone veliko obetal, a za zdaj jim v konstruktorskem seštevku kaže precej slabo. Želeli so potrkati na vrata prvokategornikov in izzvati Red Bull, a zdaj izgubljajo boj z drugokategorniki. McLaren, Racing Point in Alfa Romeo so v dozdajšnjem delu prvenstva boljši.

Objects in the rear view mirror may be closer than they appear

A race-ending reversal for Ricciardo and Kvyat #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/E7AFcDpxzJ — Formula 1 (@F1) 28. april 2019

V izletnem območju ga je zajela panika

Ricciardo si je uvodno dirko sezone v Melbournu pokvaril že na štartu, v Bahrajnu sta oba renaulta odstopila zaradi težav z elektroniko, na Kitajskem je Avstralec prvič letos dirko končal in si s sedmim mestom zagotovil 6 točk. V Bakuju je sledil nov odstop, tokrat po zares neverjetni potezi, ko je v izletnem območju z vzvratno vožnjo trčil v toro rosso Daniila Kvjata. Poteza, ki mu je prinesla pribitek treh mest za naslednjo dirko v Španiji. "Res se ne počutim dobro glede vsega tega. V ravnini pred zavojem sem bil povsem osredotočen, verjel sem, da mi bo Daniila uspelo prehiteti, nato sem dobil občutek, da mi bo ob zaviranju zablokiralo gume, zato sem enostavno zgrešil zavoj in zapeljal v izletno območje. Takoj, ko sem zapeljal tja, me je zajela nekakšna panika. Zapeljal sem vzvratno, nisem vedel, da je kdo tam. Najbrž sem zaradi hitenja pozabil pogledati," je dejal 29-letnik iz Petrha. Kar malce nenavadno, da ni pogledal v ogledala, potem ko se je vzvratno vračal na stezo, kjer so z veliko hitrostjo drveli sotekmovalci.

Ricciardo je kmalu zatem odstopil, zaradi poškodovanega dirkalnika je v garažo zapeljal tudi Kvjat. "Želel sem zmanjšati napako, a pri tem sem nato storil še večjo," je odkrito priznal Ricciardo, ki se je za incident že opravičil ruskemu sotekmovalcu.

Daniel Ricciardo je dobil Red Bullov dirkaški sedež, potem ko se je Mark Webber poslovil od formule ena. Foto: EPA

Webber: Daniel mora srkati šampanjec

Ricciardo, ki je bil v prejšnjih sezonah vajen bojev za stopničke, večkrat tudi za zmago, trenutno v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v formuli ena zaseda skromno 13. mesto. Pri Renaultu so prepričani, da se bo forma njihovega dirkača hitro dvignila, a njegov rojak in nekdanji dirkač Mark Webber je vseeno zelo zaskrbljen. "Daniel vsekakor še vedno zna dirkati, a formo v tem športu lahko izgubiš zelo hitro," je v intervjuju za Wide World of Sports dejal nekdanji dirkač Red Bulla, ki ga je prav Ricciardo nasledil, ko je končal kariero v kraljici motošporta. "Še vedno je zelo cenjen, toda v tem trenutku je v zelo slabem položaju. To je očitno. Potrebuješ zmage, moraš srkati šampanjec na odru za zmagovalce. To me je pri selitvi k Renaultu najbolj skrbelo, zato res upam, da bo moštvo dvignilo razvoj na višjo raven, mu ustvarilo boljši dirkalnik in mu pomagalo do boljših rezultatov," je še povedal Webber.