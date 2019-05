Dejan Kontrec je zelo optimističen, da bo SP leta 2020 v Stožicah. Foto: MMC RTV SLO

Slovenija je končala prvenstvo z dvema gladkima zmagama (9:0 nad Litvo in 6:0 nad Madžarsko), potem ko je zelo slabo začela (poraz 2:3 s Kazahstanom, 3:5 z Južno Korejo in 1:4 z Belorusijo). V nižjo tretjeligaško konkurenco je izpadla Litva, iz prvenstva v Estoniji pa je napredovala Romunija. V petek se začenja SP elitne divizije na Slovaškem in čez tri tedne bosta znana še zadnja udeleženca SP-ja 2020, ki bosta letos izpadla iz najmočnejše konkurence.

Jana najbolj boli poraz s Korejci

Selektor Ivo Jan je priznal, da cilji niso bili doseženi, ni pa bil razočaran. "Vsi so na SP-ju naredili tisto, kar je treba, da smo prišli do dveh zmag. Po porazu s Korejo je bilo zelo stresno, mislim, da si tistega poraza nismo zaslužili. A so fantje pokazali, da držijo skupaj in delajo drug za drugega."

"Cilj je bil uvrstitev v elitno skupino. A smo se vsi zavedali, kako močna skupina je bila tu. Razlike so vse manjše in manjše, na koncu odločajo malenkosti. Najbolj me boli tekma s Korejo, ker nismo zdržali in smo v nekaj minutah prejeli tri zadetke, potem pa se nismo pobrali. Mogoče je bila malo drugačna le tekma z Belorusijo, ker smo imeli še v glavi poraz. A reakcija na tekmi z Madžarsko je bila odlična," je črto pod dogajanjem v Nursultanu potegnil Jan.

Zaslužili bi si kakšno točko več

"Izkušeni igralci so potegnili voz, ko je bilo treba. Mlajši oziroma debitanti so videli, kako se to dela. Praktično nismo odigrali niti ene tekme pred SP-jem v sestavi, ki je bila na prvenstvu. Ni bilo lahko, a smo to vzeli v zakup. Fantje so pokazali najboljše igre. Ni izgovorov. Cilji so se spremenili od odhoda med elito v obstanek. Zasluženo smo obstali, zaslužili bi si takšno točko več, a tako je," je še dejal Jan.

Kopitar: Morda je to tudi realna slika, a cilje si je treba postaviti visoke

Tudi kapetan Anže Kopitar ni mogel biti povsem zadovoljen: "Turnir se ni iztekel tako, kot smo pričakovali. Cilj je bil uvrstitev med elito. Prvi dve tekmi sta se nam po domače povedano 'podrekali', prva tretjina proti Kazahstanu in druga proti Koreji. Zanesljivo je prisotno razočaranje, je pa lepo, da smo ti dve tekmi zmagali in ostali v tej skupini. Lahko bi naredili več, ne smemo pa biti razočarani."

Luka Gračnar na zadnjih dveh tekmah ni prejel gola. "Oddahnili smo si, ker smo to rešili, da smo vsaj v tej skupini. Drugače bi bila katastrofa. A prav veseliti se ne moremo, ker cilj ni bil dosežen. Ostaja grenak priokus, ker nam je, če zdaj pogledamo nazaj, zmanjkalo le nekaj golov." Foto: MMC RTV SLO/Blaž Oman

Potek turnirja je Kopitar, ki je letos igral za Slovenijo prvič po letu 2016, ocenil po sistemu slab začetek – dober konec. "Izgubili smo prvi dve tekmi, potem še tretjo z Belorusijo. Madžari tudi niso slabi, Litva je bila mogoče danes malo utrujena, a ni slaba ekipa. Če hočemo segati po višjih mestih, je dobro, da smo popolni. Zdaj nismo bili, upam pa, da bomo še kdaj. Morda je to tudi realna slika, a cilje si je treba postaviti visoke. Na žalost se je tako izteklo, na zadnjih dveh tekmah pa smo igrali tako, kot bi morali celoten turnir," je ob slovesu od Nursultana dejal zvezdnik Los Angelesa.

Kontrec: Razlog za slabše izide niso kratke priprave

Dejan Kontrec, generalni sekretar HZS-ja in vodja ekipe v Nursultanu, pa je menil, da je ekipa, ki je bila v Kazahstanu, nastopila v okviru zmožnosti. "Tudi v takšni postavi smo pokazali, da smo lahko enakovredni. A v tej skupini je dovolj nekaj slabih minut, potem je težko loviti rezultat. Konec je bil sicer dober, čaka pa nas še precej dela."

Kontrec je tudi napovedal, da bo HZS skušal priti do SP-ja te skupine za leto 2020. "Dali bomo vlogo in kandidirali s Stožicami. Govoril sem že s Korejci in Madžari, ki so nas podprli. Večina reprezentanc bo za to, da bo Slovenija prireditelj tekmovanja. Zdaj smo bili dvakrat zaporedoma v Aziji, Madžari so že bili organizatorji. Imamo veliko podporo in računam, da bo prvenstvo v Stožicah."

Generalni sekretar je priznal, da je bilo to že drugo prvenstvo zapored, ko so imeli risi težave. Tudi lani v Budimpešti so začeli z dvema porazoma in na koncu ostali brez elite, čeprav so bili v igri za napredovanje vse do zadnje minute proti Italiji.

Velika težava so klubska tekmovanja, ki se preveč zavlečejo. Finale državnega prvenstva med Olimpijo in Jesenicami se je končal 25. aprila. "Ne strinjam se, da so bile priprave kratke. Le štirje igralci so igrali do 25. aprila, vsi preostali so se pripravljali en mesec. Letos smo imeli daljše priprave. Najeli smo trenerja za fizično pripravo. Podpisali smo pogodbo s Kanadčanom, ki je skrbel za kondicijske priprave. Razlog za slabše izide niso kratke priprave," je odločno pripomnil Kontrec.