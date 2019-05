Tomaž Vnuk naj bi se poslovil od Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com

”HK SŽ Olimpija je resen, stabilen in uspešen klub. V zadnji sezoni smo osvojili tri naslove, vrnili hokej v Ljubljano, presegli vse zastavljene cilje, ki bodo tudi v prihodnji sezoni visoki. V naslednjem tednu bomo imeli sejo upravnega odbora kluba, na kateri bomo opredelili nadaljnje korake in aktivnosti, o katerih vas bomo obvestili,” je v izjavi za javnost zapisal predsednik Olimpije Miha Butara.



Vnuk velja za enega najboljših slovenskih hokejistov obdobja po osamosvojitvi Slovenije in legendo ljubljanskega hokeja. Tudi njegov brat Jure Vnuk, s katerim sta pri Olimpiji več let igrala skupaj v napadu, je bil hokejist, prav tako oče Rajko, ki je bil dolgoletni hokejist Olimpije in jugoslovanski reprezentant. Po slovesu HDD Olimpija od lige Ebel in tekmovalnega zemljevida ter ob velikih finančnih težavah je Vnuk, ki je vodil podružnični mladinski pogon HK Olimpijo, na novo postavil temelje članskega hokeja v prestolnici.

Iz leta 2004 ustanovljenega mladinskega podružničnega kluba je zasnoval prenovljeno člansko Olimpijo, ki jo je v dveh sezonah dvignil iz pepela bankrotirane predhodnice do prestola na domačem ledu in v regionalni alpski ligi, navaja Delo. Nov zagon hokeja je leta 2017 omogočil prihod novega generalnega sponzorja, Slovenskih železnic. Vnuk je prostovoljno sestopil z mesta predsednika in prevzel naloge (športnega) direktorja kluba z novim imenom, mesto predsednika pa je zasedel Miha Butara s Slovenskih železnic. Projekt uživa podporo ljubljanskega župana Zorana Jankovića in drugih manjših sponzorjev. S prihodom novega glavnega pokrovitelja so Ljubljančani lahko zadnji dve sezoni nastopali v alpski hokejski ligi AHL.

Po navedbah Dela naj denar ne bi bil povod za odhod Vnuka, saj ima za prihodnjo sezono klub že zagotovljen proračun najmanj v višini lanskega. Kot so zapisali, pa Vnuk ni najbolj zadovoljen s položajem hokeja v Ljubljani, z odnosom Hokejske zveze Slovenije, s kadrovsko podhranjeno klubsko pisarno, v kateri je bil ob najbližjih sodelavcih tako rekoč deklica za vse.