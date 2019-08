22-letni Lambrecht je padel na 48. kilometru tretje etape Dirke po Poljski in z glavo trčil v betonski mostiček ob cesti. Kljub takojšnemu zdravniškemu posredovanju, oživljanju na mestu nesreče in helikopterskemu prevozu v bolnišnico v Rybniku je umrl na operacijski mizi.

Člani Lambrechtovega moštva Lotto-Soudal med minuto tišine. Šesterica je začela etapo in tudi prva prišla skozi cilj skrajšane etape. Foto: EPA

Četrta etapa ne bo štela v skupno razvrstitev

Prireditelji dirke so zaradi tragične smrti oziroma v spomin na Lambrechta skrajšali torkovo četrto etapo s 173 na 133,7 kilometra ter odpovedali vse spremljevalne prireditve, poleg tega današnji vrstni red ne bo štel v skupno razvrstitev. V ospredju so današnjo etapo z ramo ob rami začeli Lambrechtovi moštveni kolegi ekipe Lotto-Soudal, se zaustavili na 48. kilometru v bližini usodnega padca ter se mu poklonili še z drugo minuto tišine.

Minuta molka tudi v cilju

Tudi v cilj, v katerem je bilo na veliko izpisano Lambrechtovo ime in odet v belgijsko zastavo, je prečkala šesterica njegovih moštvenih kolegov, številni od njih so končali v solzah. Nato so cilj prevozili vsi tekmovalci in se za konec spet poklonili umrlemu kolegu.

Danes je sicer tudi tožilstvo v Rybniku na jugu Poljske začelo preiskavo o vzrokih nesreče.

Sveče na betonskem mostičku, ki je bil usoden za mladega Belgijca. Nesreča se je zgodila v kraju Belk, približno 25 kilometrov od Katovic na jugu Poljske. Foto: EPA

Lambrecht velik up belgijski kolesarstva

Lambrecht je veljal za velik up belgijskega kolesarstva. Rodil se je v Gentu in prve vidne uspehe dosegel na enodnevnih klasikah. Bil je četrti na Valonski puščici, peti na Puščici Brabanzona in šesti na dirki Amsteld Gold Race. Na lanskem svetovnem prvenstvu v Innsbrucku je na cestni dirki do 23 let osvojil srebrno medaljo.

Junija lani je podaljšal pogodbo z ekipo Lotto do 2021, imel pa je eno ključnih vlog v moštvu na večetapnih dirkah; 24. avgusta bi moral drugič v karieri nastopiti na Vuelti po Španiji.