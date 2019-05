Primož Roglič bi kaj kmalu lahko spet šprical s šampanjcem v rožnati majici. Foto: EPA

12. etapa od Cunea do Pinerola je dolga 158 kilometrov. Osrednja pozornost bo veljala vzponu na 1248 metrov visoki Montoso. Vzpon se bo začel pri 117 kilometru. Kolesarji bodo morali premagati 8,8 kilometrov klanca s povprečnim naklonom 9,5 odstotka. Na najbolj strmem delu je naklon tudi 14-odstoten. Kolesarji bodo v slabih devetih kilometrih premagali 838 metrov višinske razlike.

"Vzpon je zahteven in bo za nas zagotovo prava preizkušnja. Prvič na tem Giru nas čaka klanec, in prav zanima me, kako se bo Primož odrezal. Zanimivo bo videti tudi, kako bo šlo našima pomočnikoma Tolhoeku in Kussu. In seveda, kako bo šlo tekmecem," prvo merjenje moči nestrpno, a optimistično čaka direktor ekipe Jumbo Visma Addy Engels.

Po Sloveniji tudi z Ackermannom Prireditelji kolesarske Dirke po Sloveniji so sporočili, da je nastop potrdil nemški prvak Pascal Ackermann, član nemške ekipe Bora-Hansgrohe, ki je v zadnjih dneh dosegel dve etapni zmagi na Dirki po Italiji.

Sledil bo bo dolg spust in nekaj ravnine pred zahtevnima zadnjima dvema kilometroma in pol. Takrat se bo začel 500 metrski vzpon, na katerem je naklon tudi 20-odstoten, v povprečju pa 13,2-odstoten. Po zahtevnem spustu bodo kolesarji prišli do cilja v Pinerolu.

Roglič za rožnatim Valeriem Contijem zaostaja za 1:50. Italijana bodo v prihodnjih treh dneh zagotovo "slekli", a vprašanje, ali že danes. Roglič bo danes predvsem nadziral glavne tekmece. Pred Vincenzom Nibalijem ima Slovenec 1:44 prednosti, pred Baukejem Mollemo 1:55, pred Simonom Yatesom 3:46 in Miguelom Angelom Lopezom 4:29. Precej težji etapi sledita v petek in soboto. V petek bo vrhunec 20-kilometrski ciljni vzpon na 2.247 metrov visoki Ceresole Reale, v soboto pa sledi 131- kilometrska alpska etapa, sestavljena praktično iz samih vzponov in spustov.

"Razlike so kar velike, predvsem do Yatesa in Lopeza, toda en sam slab trenutek lahko vse spremeni. Če bo Primož na svoji stopnji in če bo ostal do zadnjega vzpona z najnevarnejšimi tekmeci, bo njegovo prednost težko izničiti. Zagotovo bodo drugi teden skušali napasti prej in bo dirka postala težja, toda pripravljeni moramo biti na odgovore," je povedal Engels.

Današnja etapa se bo začela ob 13.10 in končala nekaj čez 17. uro.

