Branilec lanske zmage Valižan Geraint Thomas in Kolumbijec Egan Bernal bosta skupaj nosila odgovornost kapetana britanskega moštva, ki ne bo moglo računati na štirikratnega zmagovalca Britanca Chrisa Frooma. Ta je namreč po nedavnem padcu na treningu in hudi poškodbi že končal sezono.

Geraint Thomas in Egan Bernal na letošnji Dirki po Švici, ki jo je Thomas zaradi padca predčasno končal, Bernal pa je na koncu slavil skupno zmago. Foto: EPA

So pa poleg Thomasa in Bernala v ekipi še Španec Jonathan Castroviejo, Poljak Michal Kwiatkowski, Italijan Gianni Moscon, Nizozemec Wout Poels, Britanec Luke Rowe in Nizozemec Dylan van Baarle.

Z dvema kapetanoma imamo več možnosti

"Mislimo, da je smiselno iti v dirko z dvema vodjema, saj nam to daje več možnosti. Z Eganom bova trdo delala drug za drugega in tudi za moštvo. Komaj čakam, da oblečem majico Ineosa na največji dirki v letu," je dejal Thomas, ki je na dirki po Švici padel, a ga to ni ustavilo pri njegovih načrtih - obrambi skupne zmage. "Ni skrivnost, da je padec v Švici vplival na moje priprave, a od takrat sem imel dobre treninge in sem pripravljen za Dirko po Franciji," je dodal Thomas.

Bernal: Na lanski Dirki po Franciji sem se precej naučil

22-letni Bernal je z zmago v Švici potrdil vrhunsko formo. "Lani sem se na Touru (15. mesto, op. a.) veliko naučil, tako da letos precej bolje. Vem, kaj me čaka. Lahko bom povsem osredotočen na dirkanje."

Navidezna dirka se bo začela s 3. etapo!

Štart 106. Dirke po Franciji bo naslednjo soboto v Bruslju. Vse etape si boste lahko ogledali na TV Slovenija 2 in MMC-ju. Pripravili bomo tudi navidezno dirko, ki se bo začela s tretjo etapo (8. julija), druga etapa je namreč moštveni kronometer. Uradna štartna lista bo znana 4. julija in vsi tekmovalci bodo imeli dovolj časa za sestavo svoje ekipe.