Egan Bernal je na kronometru postavil 11. čas. Foto: EPA

Kronometer je bil za glavne konkurente Bernala zadnja priložnost za morebitno preprečitev končnega slavja kolesarja Ineosa, toda 22-letni Kolumbijec, ki je letos slavil že na dirki Pariz - Nica, je zanesljivo opravil svojo nalogo. Zasedel je 11. mesto, za najbližjim zasledovalcem v skupni razvrstitvi Avstralcem Rohanom Dennisom, ki je bil šesti, pa je zaostal 19 sekund. To pomeni, da je ohranil 22 sekund naskoka in bo v nedeljo moral le še potrditi zmago.

Špilak je bil 28. z 1:05 minute zaostanka, Matej Mohorič pa 118. z 2:48 minute zamude. Špilak se je prebil na sedmo mesto, Mohorič pa je zdaj 64.

Lampaertu sta se na 19-kilometrski vožnji na čas najbolj približala Danca Kasper Asgreen in Soeren Kragh Andersen. V nedeljo kolesarje čaka še zadnje dejanje 83. Dirke po Švici. Deveta etapa bo v okolici Gomsa. Karavana bo prekolesarila 101,5 km, na trasi so tudi trije težki vzponi, to pa je v primerjavi z Dennisom voda na Bernalov mlin.

DIRKA PO ŠVICI, 8. etapa