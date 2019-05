V ključnih trenutkih tekem je Domen Lorbek tisti, ki pri Olimpiji, prevzame odgovornost. Foto: www.alesfevzer.com

34-letni Ljubljančan, ki je bil pred leti tudi nosilec slovenske reprezentance, je po poškodbi Jana Špana prevzel kapetanski trak. Letos se je med sezono vrnil v Stožice, kjer je igral tudi lani, ko je ob koncu kot kapetan dvignil pokal za naslov državnega prvaka, ki je bil za zmaje že 17. Dvakrat zapored je Olimpija osvojila lovoriko slovenskega prvaka, a letos v finale, ki se začne v soboto, vstopa v podrejeni vlogi, saj je absolutni favorit Sixta Primorske.

Toda Lorbek, kot poudarja, Ljubljančani vnaprej ne bodo izobesili bele zastave. Poleg obrambe, ki jo je Jure Zdovc po prihodu dvignil na višjo raven, bo eden glavnih adutov prav izkušeni ostrostrelec, ki je najkakovostnejši posameznik moštva, je v zelo dobri formi in ko pride v ritem lahko z razdalje zadeva v serijah. Na obeh tekmah polfinala je bil Lorbek najboljši strelec Olimpije. Misli pred finalom je Domen strnil v intervjuju za MMC.

Pred vami je zaključek sezone. Kako v Ljubljani pričakujete finale?

Vzdušje je v našem moštvu vedno boljše. Sploh v zadnjem obdobju, ko smo začeli zmagovati. Odkar je Jure Zdovc postal trener, smo se tudi kot ekipa precej bolj povezali. Mislim, da glede na to, kakšne so naše igre in kakšno vzdušje imamo v zadnjem obdobju, lahko pozitivno pričakujemo finale.

V četrtfinalu ste se namučili proti Šenčurju, v polfinalu pa ste bili dvakrat suvereni proti Heliosu. Je bila torej polfinalna naloga lažja za vas?

Ne bi rekel, da je bila lažja. Heliosu se je močno poznala odsotnost Jureta Močnika. Z njim igrajo precej hitreje. Jure ima dober pregled nad igro, razigrava, podaja in z njim lažje izpeljejo kakšen protinapad. Zdaj v polfinalu se je videlo, da praktično niso dali lahkega koša. Mislim, da smo jih v drugem polčasu druge tekme nekako šokirali s tem prevzemanjem. Niso našli odgovora na to obrambo in dosegli le 21 točk.

Zdaj je pred vami še obračun s Primorsko, ki letos zares blesti.

Glede na izkušnje iz preteklosti in vseh finalov, ki sem jih igral, definitivno tekme ne bodo lahke. Naloga bo zahtevna, na dvobojih pa bo zelo verjetno poudarek na obrambi in morda bodo tudi izidi zelo nizki. Vsak finale je zahteven, je pa res, da se igra, da se dobi, in na koncu šteje le tista ekipa, ki dvigne pokal. Treba se bo stepsti in nadomestiti te pomanjkljivosti, ki jih imamo. Mislim, da smo se kot ekipa dvigovali skozi četrtfinale in polfinale in verjamem, da se bomo dobro pripravili tudi na Primorsko.

Če odštejemo tiste tekme iz rednega dela, ste bili najbliže ravno na zadnjem obračunu v Kopru.

Maksimalno se moramo pripraviti nanje in jih dobro analizirati. Tisto zadnjo tekmo smo bili res bližje kot prej. Vprašanje, kaj bi se zgodilo, če se tedaj jaz ne bi poškodoval. Videli smo, da se da, ampak je pa res, da ima Primorska neverjetno sezono. Praktično igrajo brez nekih padcev in nihanj v igri. Izvrstni so in bo zelo težko.

Kako težko je zdaj, ko igrate brez Jana Špana in Luke Šamanića? Zdaj ste v bistvu brez pravega organizatorja igre.

Seveda je težko, a tisti, ki smo ostali, moramo dokončati sezono. Cilj še vedno ostaja enak, torej osvojiti državno prvenstvo. Vemo, da bo zelo težko. Naloga bo zelo zahtevna, sploh brez Špana, a ne bomo izobesili bele zastave. Dali bomo vse od sebe in upamo na najbolje. Seveda se pozna, da nimamo pravega organizatorja igre. Tudi brez Šamanića je težko, saj si je izboril pomembno vlogo v tej ekipi, ampak brez tistega, ki ga ni, se mora. Poudarjam, da še vedno ostajamo pri tem cilju.

Kaj je Olimpiji prinesel Jure Zdovc?

Prinesel je neko mirnost, organiziranost in izkušnje.

Pod Zdovčevim vodstvom, kar poudarjajo tudi nasprotniki, ste naredili velik korak naprej predvsem v obrambi, kajne?

Vsekakor. Jureta poznamo že od prej in vemo, kakšen trener je. Tako je bilo tudi, ko sem igral pri njem v Turčiji in v reprezentanci. Njegova igra temelji na obrambi in obrambnih nalogah. Iz tega izhaja in to se posledično tudi pozna na rezultatu.

Omenili ste sodelovanje z njim. Zdi se, da ste se osebno po njegovem prihodu dodatno razigrali. Ste zadovoljni s svojo formo?

Ja, ustreza mi ta red v igri in v njegovih sistemih se zelo dobro znajdem. Že v preteklosti sva odlično in uspešno sodelovala in to se zdaj znova kaže kot velik plus. Mislim, da sem se v zadnjem obdobju dvignil v formi. Tudi fizično se zelo dobro počutim in osebno z velikim veseljem pričakujem ta finale.

Čeprav sezone še ni konec, morda vidite svojo prihodnost še naprej pri Olimpiji? O koncu kariere verjetno še ne razmišljate?

O tem zdaj še ne bi govoril. Se bom po sezoni odločil, kaj in kako. Zagotovo bom še igral. Nekakšen cilj je, da bi morda igral tam do 40. leta. Danes praktično marsikdo lahko igra do te starosti, treba je samo maksimalno skrbeti za telo, paziti na prehrano in tako naprej.

Olimpijina sezona je po vseh neuspehih zelo težka. Vseeno čutite, da vodstvo kluba vztraja pri tej zavezi, da se vrne na pravo pot?

Sezona je zelo težka, res pa je, da se vsekakor zadeve v tem klubu prebujajo. Olimpija ne bo kar propadla. Ljudje okoli in v klubu se maksimalno trudijo, da se klub ponovno postavi na noge. To se čuti. Tudi Jure se maksimalno trudi, da nas motiviran, da smo pravi in da se dvigujemo. Dvigujemo se, sicer po mojem mnenju počasneje, kot bi se lahko, a zdaj se že kažejo neki rezultati.