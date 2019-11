Dallas lovi že deseto zmago. Štart je uspel nad vsemi pričakovanji in navijači vse glasneje govorijo o končnici. Foto: Reuters

Cavaliersi imajo le štiri zmage in so pri dnu Vzhoda. Mavericksi so v sredo že do odmora nadigrali Golden State. Luka Dončić je v ponedeljek San Antoniu nasul 42 točk, v sredo pa je v 25 minutah in pol dosegel 35 točk, 11 podaj in 10 skokov. To je bil najhitrejši trojni dvojček v zgodovini Lige NBA.

20-letni Ljubljančan je tudi 3. novembra v Quicken Loans Areni blestel, z 29 točkami, 15 podajami in 14 skoki je zrežiral zmago Dallasa s 131:111.

Cleveland je bil v sredo nemočen v Miamiju (124:100). Darius Garland, Collin Sexton in Cedi Osman so imeli zelo slab večer. Center Tristan Thompson je počival, tokrat pa bo v prvi peterki. Glavni adut Cavaliersov je Kevin Love, ki je Dallasu nasul 29 točk pred tremi tedni.

Miami je nanizal štiri zaporedne zmage in tudi v United Centru v Chicagu je v vlogi favorita. Vročica ima kar 48,2-odstoten met iz igre, kar jo uvršča na prvo mesto Lige NBA.

Petkove tekme:

Ob 2.00:

CHICAGO – MIAMI

Ob 2.30:

DALLAS – CLEVELAND

DETROIT – ATLANTA

WASHINGTON – CHARLOTTE

BROOKLYN – SACRAMENTO

OKLAHOMA CITY – LA LAKERS

PHILADELPHIA – SAN ANTONIO

UTAH – GOLDEN STATE

DENVER – BOSTON

LA CLIPPERS – HOUSTON

Sobotne tekme:

MINNESOTA – PHOENIX

CHARLOTTE – CHICAGO

INDIANA – ORLANDO

PHILADELPHIA – MIAMI

NEW YORK – SAN ANTONIO

ATLANTA – ORLANDO

CLEVELAND – PORTLAND

MEMPHIS – LA LAKERS

MILWAUKEE – DETROIT

UTAH – NEW ORLEANS