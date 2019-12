Po uigrani akciji z Žanom Markom Šiškom Lance Harris takole atraktivno zaključuje z zabijanjem. Foto: Igokea/Nenad Vuruna

Tudi lani sta Krka in Olimpija igrali v zadnjem krogu regionalnega tekmovanja. Tedaj je tekma odločala, kdo bo ostal med regionalno elito. Zmaji so v dvorani Leona Štuklja izgubili in prvič izpadli iz Lige ABA, toda prvi zmagovalci tega tekmovanja so vendarle ostali med elito, saj se je klub združil z zagrebško Cedevito.



Primorska na krilih 33 točk Harrisa slavila v Laktaših

Koper Primorska je najprijetnejše presenečenje sezone, saj je po polovici rednega dela tik pod vrhom. Tigri so izgubili le trikrat, odličen začetek med regionalno elito pa so potrdili z zmago v Laktaših. Gostje so sicer v Republiki srbski ves čas vodili, nov par točk pa potrdili z natančnim izvajanjem prostih metov v zaključku srečanja.



Na začetku druge četrtine so Koprčani, ko je po skoku v napadu zadel Marko Jagodić Kuridža povedli z dvomestno razliko, največ vmes vodili za 12, na odmor pa so odšli z naskokom sedmih točk. Gostitelji so se v tretji četrtini približali na -2, a v 28. minuti je bila razlika znova 12. Do konca tretje četrtine so domači košarkarji naredili serijo 10:0, na začetku zadnje četrtine pa najprej izenačili, nato pa je Sava Lešić izza črte povedel (68:65). Odgovoril je Lance Harris s trojko, Žan Mark Šiško pa je s polaganjem vrnil tigre v vodstvo, ki ga do konca niso več izpustili. V zadnjih 20 sekund je Harris s štirimi prostimi meti potrdil zmago Primorske.



Američan je odigral izvrstno tekmo. Dosegel je kar 33 točk (4/7 za dve, 6/13 za tri), v statistiko pa je vpisal še deset skokov. Dvojni dvojček je uspel tudi Jagodiću Kuridži, ki je ob 20 točkah ujel še 12 odbitih žog. Ivan Marinković je pristavil 15 točk, Šiško, ki je dal devet točk, pa se je znova izkazal s podajami. Zbral jih je kar 14. Prvi strelec Igokee je bil z 21 točkami Rashad Vaughn.



11. krog:

IGOKEA - KOPER PRIMORSKA

84:88 (18:24, 17:18, 23:18, 26:28)

Vaughn 21, Green 14, Evans 12, Gagić 11; Harris 33 in 10skokov, Jagodić Kuridža 20 in 12 skokov, Marinković 15, Šiško 9 in 14 podaj, Holt 7, Hodižić in Dimec po 2.

Danes ob 18.00:

ZADAR - CRVENA ZVEZDA

Ob 20.00:

CEDEVITA OLIMPIJA - KRKA

PARTIZAN - CIBONA

MORNAR - MEGA BEMAX

85:68 (30:15, 24:21, 14:15, 17:17)

FMP - BUDUĆNOST

89:79 (20:17, 23:26, 25:18, 21:18)