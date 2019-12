Žan Mark Šiško je blestel v zadnjem krogu, ko je ob zmagi nad Zadrom podelil kar 19 podaj, kar je rekord Lige ABA. Foto: www.alesfevzer.com

Z 11. krogom se končuje prva polovica rednega dela jadranske lige. Na vrhu je Budućnost, nato pa sledijo že zmaji in tigri, ki imajo skupaj s Partizanom po tri poraze. Krka je zbrala štiri zmage in šest porazov. Ljubljančani in Novomeščani se bodo pomerili prvič v tej sezoni. Krka je sicer trikrat že igrala s Primorsko. Državni prvaki so dobili vse tri tekme, so pa morali priznati premoč Olimpiji.



Tudi lani sta Krka in Olimpija igrali v zadnjem krogu regionalnega tekmovanja. Tedaj je tekma odločala, kdo bo ostal med regionalno elito. Zmaji so v dvorani Leona Štuklja izgubili in prvič izpadli iz Lige ABA, toda prvi zmagovalci tega tekmovanja so vendarle ostali med elito, saj se je klub združil z zagrebško Cedevito.



11. krog, danes ob 12.00:

IGOKEA - KOPER PRIMORSKA

-:- (18:24, 17:18, -:-, -:-)

Ob 18.00:

ZADAR - CRVENA ZVEZDA

Ob 20.00:

CEDEVITA OLIMPIJA - KRKA

PARTIZAN - CIBONA

MORNAR - MEGA BEMAX

85:68 (30:15, 24:21, 14:15, 17:17)

FMP - BUDUĆNOST

89:79 (20:17, 23:26, 25:18, 21:18)