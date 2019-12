Spomin na marec, ko sta se Luka Dončić in Goran Dragić edinkrat do zdaj pomerila drug proti drugemu. Foto: Reuters

Tekma se bo začela ob 2.40. Igra Dallasa sloni na Luki Dončiću, ki je tretji strelec lige, v Miamiju pa je precej odvisnega od Gorana Dragića, ki pa zaradi poškodbe ne igra. Na parkete naj bi se vrnil naslednji teden.

Ko sta se ekipi zadnjič srečali v Miamiju, si je tekmo ogledalo več kot 2.000 Slovencev, ki so dopotovali na Florido.

Težki dnevi pred Mavsi

Za Dallas se s tem začenja serija petih zaporednih tekem proti ekipam iz Vzhodne konference, ki zasedajo prvih pet mest - po Miamiju sledijo Milwaukee, Boston, Philadelphia in Toronto, nato Mavse čaka malenkost daljši odmor.

Vročica letos še brez zmage na drugi tekmi zapored

Miami je v noči na soboto sploh prvič izgubil pred svojimi gledalci, boljši so bili LA Lakersi. Vročica petič v tej sezoni igra t.i. "back to back" tekmo (dve tekmi v dveh večerih). Doslej so v vseh štirih primerih izgubili drugo od obeh tekem.

