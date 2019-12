Luka Dončić je že do odmora prispeval 20 točk. Foto: Reuters

Trener Rick Carlisle se je že pred tekmo zavedal, da bo verjetno težja nedeljska tekma proti Sacramentu, zato je bil zelo zadovoljen, da je bilo vse odločeno že sredi tretje četrtine, ki so jo Mavsi dobili kar s 40:14. Izmed rezervistov sta dodatno minutažo najbolje unovčila Boban Marjanović in Jalen Brunson. Center je zablestel s 15 točkami in 14 skoki, Brunson pa je zadel vseh šest metov iz igre.



Pelikani so v veliki krizi, saj so izgubili že osmič zapored. Zadeli so le tri trojke iz 32 poskusov. Nismo imeli razigranega posameznika,. JJ Redick je bil najboljši strelec s 15 točkami, vendar je zadel le en met izza črte. Prvi izbor na junijskem naboru Zion Williamson še vedno okreva po poškodbi kolena in generalni menedžer David Griffin je sporočil, da se še ne bo kmalu vrnil na parket. Do konca koledarskega leta zagotovo ne.

Pelikani držali priključek do sredine druge četrtine

Mavericksi so hitro povedli z 11:4, a so se Pelikani vrnili in sredi uvodne četrtine celo povedli (15:16). Dončić je nato s trojko začel serijo 9:0 in gostitelji so imeli po 12 minutah tri točlke naskoka (31:28).



Na začetku druge četrtine je Holiday nanizal šest točk in Pelikani so prevzeli vodstvo (36:38). Rezervisti Dallasa so bili znova razigrani, center Marjanović je prispeval šest točk in Dallas je povedel z 51:39, potem ko so gostje v štirih minutah dosegli le točko. Ko se je Dončić vrnil v igro, je znova prevzel dirigentsko palico. Najprej je dvignil gledalce na noge z zabijanjem, polčas pa je zaključil s petimi prostimi meti. Do odmora je Ljubljančan zbral 20 točk, pet podaj in štiri skoke, Dallas pa je imel 12 točk naskoka (64:52).

