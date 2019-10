Edo Murić je dve leti nosil dres Partizana. Foto: Cibona/Zeljko Baksaj

Obračun s črno-belimi (sobota ob 18.00) bo dober preizkus jadranske moči Ljubljančanov. Zmaji so v uvodnih treh krogih lige ugnali Mego, Cibono in Igokeo, moštva, ki so trenutno razvrščena med 9. in 11. mestom. Toda do zdaj uspešne jadranske predstave Ljubljančani v tej sezoni vsakič zasenčijo z Evropskim pokalom, kjer so po štirih tekmah še brez zmage, najslabšo predstavo pa so pokazali prav v sredo, ko so doma klonili proti neprepričljivemu Nanterru. Slaven Rimac je bil po tekmi zaradi predstave svojih varovancev jezen in razočaran. Podobno velja za maloštevilne gledalce, ki so s stoženskih tribun spremljali zelo povprečno tekmo in predvsem slabo igro domače vrste, nekateri pa so še pred koncem začeli zapuščati dvorano. Še tri tedne prej so zmaje kljub porazu, a povsem drugačni predstavi, proti Darušafaki ob koncu nagradili z aplavzom.

Košarkarji v zelenih dresih niso v dvoboj z Nanterrom stopili s pravim pristopom, ob vseh težavah v igri, kjer ni pravega sistema ne v napadu ne v obrambi, pa ni bilo zaznati niti tiste osnovne energije in želje, ki bi morali biti nekaj samoumevnega za profesionalce na tej ravni. Hrvaški strokovnjak na čelu zmajev je po tekmi dodal, da že proti Partizanu pričakuje reakcijo varovancev. "Pred nami je težka naloga. Iskreno nisem preveč obremenjen z igro naših sobotnih tekmecev, bolj sem obremenjen z našimi težavami, predvsem je problematična naša igra. Že na treningu smo se pogovarjali, da moramo biti boljši v nekaterih aspektih igre, predvsem v igri v obrambi v tranziciji in v celoti v igri v obrambi. Partizan je zelo dobra ekipa, a menim, da imamo tudi mi v naših vrstah kvaliteto, da se mu lahko zoperstavimo," je povedal Rimac.

Partizan, ki ob branilcu naslova Crveni zvezdi sodi med glavne favorite Lige ABA, na drugi strani blesti v Evropskem pokalu, kjer je še neporažen, v jadranski ligi pa je klonil v Kopru proti Primorski. Ljubljančani in Beograjčani so v zgodovini odigrali številne razburljive obračune, nazadnje pa so se pomerili v finalu superpokala pred letošnjo sezono, ko so bili črno-beli boljši z 99:77. Pred tem je bilo razmerje zmag v jadranski ligi 22:10 v korist Partizana, ki se letos želi vrniti v Evroligo. Temu primerno je zelo visok tudi proračun nekdanjega evropskega prvaka.

Tigri v seriji 20. zaporednih domačih zmag

Marko Jagodić Kuridža je med statistično najboljšimi posamezniki Lige ABA. Foto: Koper Primorska/Žiga Mikeli

Koper Primorska bo drugo domačo tekmo med jadransko druščino, ki bo v soboto ob 18.00, odigrala proti Mornarju, s čimer zaključuje uvodne štiri kroge dvobojev z ekipami, ki imajo letos v regionalni ligi visoke ambicije. Tigri so se za zdaj s tem izzivom imenitno spopadli. Po uvodnem visokem porazu v Beogradu, kjer jih je nadigrala Zvezda, sta sledili dve veliki zmagi. Najprej je v Bonifiki klonil Partizan, zatem pa so slovenski prvaki premagali še Budućnost. V Baru so letos na papirju sestavili zelo močno zasedbo s številnimi izkušenimi košarkarji in uveljavljenimi imeni regije. Prvi strelec je nekdanji košarkar Cedevite Jacob Pullen, drugi pa Zvezde Milko Bjelica. Za Mornar letos igrata tudi nekdanji hrvaški reprezentant in član Olimpije Damir Markota ter nekdanji naturalizirani center slovenske reprezentance Mirza Begić, ki je še lani igral v Stožicah.

"Mornar je ena najboljših ekip v celotnem regionalnem tekmovanju. Premore veliko odličnih košarkarjev. Tako kot na vsaki tekmi bomo tudi tokrat skušali odigrati odlično obrambo in tako zaustaviti tekmečeve ostrostrelce. Zelo veliko nam bo pomenila čim bolj bučna podpora s tribun, zato vse navijače vabim, da Areno Bonifika skupaj ohranimo nedotaknjeno," je pred dvobojem z Mornarjem povedal Jurica Golemac. Koprčani so na domačem parketu nazadnje izgubili februarja, ko je bila boljša Krka, od tedaj pa so na uradnih tekmah nanizali 20 zaporednih zmag.

V Podgorico na krilih zmag nad Zadrom in Zvezdo

Krka bo po imenitni nedeljski zmagi nad Crveno zvezdo v soboto ob 20.00 gostovala v Morači. Budućnost je v tej sezoni na sedmih tekmah slavila le dvakrat. Presenetila je Crveno zvezdo v Beogradu, doma pa je bila boljša od Zadra. V Ligi ABA ji je edini poraz prizadejala Koper Primorska, so pa črnogorski prvaki po štirih krogih še brez zmage v Evropskem pokalu, kjer so nazadnje tesno klonili v Carigradu, kjer je bil Galatasaray boljši s 84:83. Prvaka Lige ABA v sezoni 2017/18 je medtem že zapustil nekdanji slovenski selektor Slobodan Subotić.

Novomeščani so do zdaj Budućnost, ki je lani igrala v Evroligi, v Ligi ABA pa v finalu, ki je dvignil toliko prahu, klonila pred Zvezdo, na 22 medsebojnih tekmah regionalne lige premagali sedemkrat, a le enkrat v gosteh. Klonili so na zadnjih desetih gostovanjih v Podgorici. "Čaka nas še ena težka tekma. Želim si, da bi na krilih zmag proti Zadru in Crveni zvezdi prikazali novo dobro predstavo. Budućnost ostaja favorit, a mi gremo na pot brez bele zastave in bomo čim dražje prodali svojo kožo. Imajo novega trenerja, a smo imeli nekoliko časa več za priprave na tekmo, na kateri moramo biti predvsem povsem zbrani. Kljub dvema zmagama ne sme biti nobene evforije, saj nas čaka dolga in naporna sezona. Sem pa vesel, da se usmerjamo v prave tirnice, če pa smo že tam, pa bo pokazala že ta tekma," je napovedal Simon Petrov, ki je lani z varovanci Budućnost ugnal v Novem mestu.

4. krog, petek ob 20.00:

ZADAR - CIBONA

Sobota ob 18.00:

KOPER PRIMORSKA - MORNAR

CEDEVITA OLIMPIJA - PARTIZAN

Ob 20.00:

BUDUĆNOST - KRKA

Nedelja ob 18.00:

CRVENA ZVEZDA - MEGA BEMAX

Ponedeljek ob 17.00:

FMP - IGOKEA