Jusuf Sanon za zdaj v Ljubljani ni izpolnil pričakovanj. Foto: www.alesfevzer.com

19-letni branilec je v Ljubljano prišel januarja 2018 prav iz Dnipra, v Stožicah pa je podpisal večletno pogodbo. Tedanji direktor kluba Roman Lisac je vanj polagal velike upe. V Dnipru se je kalil v drugi ekipi in tudi dočakal prve članske minute. Sanon, ki je tudi ukrajinski reprezentant, je bil lani izbran na naboru Lige NBA. 44. po vrsti so ga na naboru izbrali Washington Wizardsi.

Mladenič – njegov oče prihaja iz Burkina Fasa – velja za velik up ukrajinske košarke, pri Olimpiji pa se predvsem v lanski sezoni, ko je vodstvo kluba od njega pričakovalo velik preskok, ni naigral, priložnosti, ki jih je dobil, pa tudi ni izkoristil, kot so zmaji od njega pričakovali. V Ligi ABA je lani odigral 17 tekem in v 14 minutah v povprečju dosegal po štiri točke na tekmo. Odigral je tudi 12 srečanj Fibine lige prvakov, kjer je na parketu prebil dobrih 16 minut, prispeval pa nekaj manj kot šest točk na obračun.

Sanon je priprave pred sezono začel s Cedevito Olimpijo, iz ljubljanskega kluba pa so nam potrdili, da so pred sklenitvijo dogovora z Dniprom o posoji za prihajajočo sezono, a pogodba še ni sklenjena.