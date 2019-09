Slovenska igra se vrti okrog Josipa Iličića. Foto: Reuters

Žoga je okrogla je tokrat gostovala v Stožicah. Voditelj Luka Petrič je s strokovnim gostom Marinkom Galićem ter članoma športne radijske redakcije Boštjanom Janežičem in Jožetom Pepevnikom potegnil črto pod septembrsko reprezentančno akcijo takoj po dvoboju Slovenija-Izrael.

Galić, ki je z reprezentanco igral na evropskem prvenstvu 2000 in svetovnem prvenstvu 2002, pravi, da je bila slovenska igra proti Izraelu precej skromnejša kot proti Poljski: "Moramo biti odkriti, pošteni in realni tako v zmagah kot porazih. Te tri točke so edino pozitivno s te tekme, vse drugo je za čimprejšnjo pozabo. Ni bilo takšne igre, želje in energije kot pred tremi dnevi proti Poljakom. Iz te zgodbe moramo izvzeti Bezjaka, ki da maksimum vsako tekmo in njemu kapo dol. Tudi Iličić je razred zase in Bog ne daj, da se nam ta igralec poškoduje. Brez njega smo drugačna ekipa. Josip je naš daleč najboljši igralec v polju, ki prevesi tehtnico na slovensko stran, ki ima neko magijo v svojih nogah. Danes je bil domala pri vseh slovenskih priložnostih zraven. Naša ekipa je delovna, na tem moramo graditi."

Vezist Atalante, ki bo letos prvič igral v elitni ligi prvakov, se ob dveh slovenskih zmagah resda ni vpisal med strelce, a je po mnenju Jožeta Pepevnika nesporni vodja slovenske reprezentance. "V pravem trenutku smo ga dobili v prvi formi. Težko bi povlekli paralelo, a je Iličić pred skoraj desetletjem pri Mariboru tudi zaživel v poletnih mesecih. V obdobju na začetku sezone se lahko pokaže neka svežina, neobremenjenost, nima še toliko tekem v svojih nogah, zato lažje pokaže takšne igre. Tokrat je bil spet odličen. Pokazal je vse tisto, kar v napadu pričakujemo od njega in kar nekaj tistega, kar marsikdo v obrambi ne pričakuje od njega. Ne glede na izbor kapetana je Iličić vodja na igrišču."

Glede na Iličićevo vlogo, se lahko vlečejo vzporednice med njim in prvo violino Galićeve generacije Zlatkom Zahovićem. "Zlatko je bil lider naše ekipe. Stroj za doseganje golov, predvsem odločilnih. Ni imel mogoče tega štosa v nogah, kot ga ima Josip, ampak po drugi strani ni potreboval treh, štirih priložnosti za gol, dovolj sta mu bili morda že dve. Bili smo hvaležni, ker smo ga imeli. Takrat je domala kot edini igral v velikih evropskih klubih," pravi Galić.

Pepevnik je poudaril, da je dobro za ekipo, da je dobila dve tako različni tekmi, prvo na tipičen slovenski način, s trdno obrambo, drugo pa po, kot se je selektor Matjaž Kek izrazil, rock and rollu. Osrednji radijski nogometni reporter Boštjan Janežič je dodal: "Tekma proti Poljski je bila tekma proti favoritu, proti Izraelu pa je bila Slovenija favorit. Na prvi tekmi je izstopala odlična obramba, visoka motiviranost reprezentance ob igri proti zvezdnikom evropskega nogometa. Tudi v drugem polčasu, po katerem je Kek malce kritiziral pregloboko obrambno postavitev svojih fantov, je reprezentanca zdržala. Proti Izraelu se je pokazalo več minusov. Zdelo se je, kakor da bi se po vodstvu ob polčasu fantje preveč sprostili, jim pa lahko štejemo v velik plus dejstvo, da so v zadnje pol ure zaostanek obrnili v zmago. Tokrat je bila tekma vihrava, gor-dol, spomnila me je na tekmo proti Švici pred leti, ko so bili Švicarji uspešnejši, srečnejši. Tudi tokrat se je na koncu jurišalo na tretji gol in nekaj dobrih posredovanj v razredčeni obrambi je prispevalo zmagovitemu golu Slovenije."

Slovensko reprezentanco, ki je zdaj na drugem mestu skupine z enajstimi točkami, oktobra in novembra čakajo še štiri kvalifikacijske tekme. Najprej jim spored prinaša gostovanje pri Severni Makedoniji in domačo tekmo z Avstrijo. O nadaljevanju kvalifikacij Boštjan Janežič: "Zelo težko je kar koli napovedati. Tako kot v drugih skupinah se točke drobijo sem in tja. Veliko bo s slovenskega zornega kota odvisno od kartonov, poškodb, pripravljenosti, predvsem Josipa Iličića v oktobru in novembru. Kadrovski nabor slovenske reprezentance ni širok in vsak igralec je pomemben."

Sogovorniki so govorili tudi o navijaškem vzdušju na tekmah reprezentance ter o stanju v drugih kvalifikacijskih skupinah, kjer so zelo resno v boju za uvrstitev na EURO tudi Islandija, Kosovo in Finska.

Vabljeni k poslušanju celotnega pogovora (kliknite na spodnjo sliko).