Sklep disciplinske komisije Uefe je bil dve tekmi brez gledalcev za člansko reprezentanco, pri čemer je druga pogojna in je ne bodo uveljavili, če v naslednjih dveh letih ne bo podobnih izgredov. Poleg tega bo moral BFU na naslednjih dveh tekmah na vidnem mestu na tribunah izobesiti še transparent Uefe z napisom Ne rasizmu.

Kmalu po dogodku so policisti odkrili in prepoznali nekatere iz skupine v črno oblečenih huliganov, ki so povzročali težave. Foto: Reuters

Krovna evropska nogometna zveza Uefa je bolgarski nogometni zvezi določila tudi denarno kazen – morala bo plačati še skupno 85.000 evrov kazni.

Denarna kazen je 75.000 evrov zaradi rasizma in metanja predmetov na igrišče ter še 10.000 zaradi povzročanja izgredov med izvajanjem himne. Zaradi motenja izvajanja himne in zaradi premalo varnostnikov, ki so spremljali gostujoče navijače, pa bo morala kazen 5.000 evrov plačati tudi angleška zveza.

Disciplinska komisija Uefe je na tekmi našla cel kup kršitev, ne le najbolj očitnega rasističnega navijanja. Ugotovili so še, da so navijači metali predmete na igrišče, da so motili izvajanje obeh himn pred tekmo in da so na stadionu na velikih zaslonih predvajali počasne posnetke, česar Uefa ne dovoljuje.

Kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo med Bolgarijo in Anglijo je na stadionu Levski zaznamovalo rasistično navijanje domačih navijačev in nacistično salutiranje. Glavni sodnik Hrvat Ivan Bebek je zaradi tega v prvem polčasu kar dvakrat prekinil tekmo, ki so jo Angleži na koncu dobili s 6:0.

Zaradi incidenta je najprej odstopil predsednik tamkajšnje nogometne zveze Borislav Mihajlov, ki sta ga takoj po tekmi k odstopu pozvala bolgarski predsednik vlade Bojko Borisov in minister za šport Krasen Kralev. Pritiski po tekmi so s selektorskega stolčka odnesli tudi Krasimirja Balakova.

Incident je takoj obsodila Uefa, ki je poudarila ničelno toleranco do rasizma v nogometu. Predsednik Aleksander Čeferin je ob tem poudaril, da se proti temu zlu v športu zveze ne morejo bojevati same, ampak za to potrebujejo sodelovanje politike: "Verjemite mi, Uefa bo naredila vse, da bo to bolezen spravila iz nogometa. A s tem se ne smemo zadovoljiti, vedno moramo biti še odločnejši."