Krasimir Balakov, nekoč član zlate bolgarske generacije (leta 1994 četrto mesto na SP-ju), je bil na selektorski klopi le pet mesecev. Foto: Reuters

Ponedeljkovo kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo 2020 so v Sofiji zaznamovali rasistični izpadi bolgarskih navijačev. Tarče nespodobnega navijanja so bili trije angleški temnopolti igralci Raheem Sterling, Marcus Rashford in Tyrone Mings. Balakov je na novinarski konferenci po tekmi sicer trdil, da ni slišal neprimernih vzklikov, češ da je bil osredotočen na igro, vseeno pa se je po elektronski pošti dan pozneje opravičil za njihovo vedenje. Danes je odstopil in končal selektorsko epizodo, ki je trajala vsega pet mesecev.

Balakov je tako sledil predsedniku bolgarske nogometne zveze Borisu Mihajlovu, ki sta ga takoj po tekmi k odstopu pozvala bolgarski predsednik vlade Bojko Borisov in minister za šport Krasen Kralev. "Nedopustno je, da je Bolgarija, ki je sicer ena najbolj strpnih držav na svetu, povezana z rasizmom in ksenofobijo," je med drugim na Facebooku zapisal premier Borisov.