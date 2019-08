Jadon Sancho in Paco Alcacer sta bila najzaslužnejša za zmago Borussie. Foto: Reuters

Kozlički so odlično začeli pred 50.000 gledalci na stadionu Rhein Energie. Povedli so v 29. minuti, ko je Tunizijec Ellyes Skhiri po kotu z glavo podaljšal žogo na daljšo vratnico, kjer je Dominick Drexler z glavo zatresel mrežo. Branilca Borussie Mats Hummels in Manuel Akanji nista bila dobro postavljena. Gostitelji so bili boljši na sredini igrišča, dobili so večino dvobojev in zasluženo odšli na odmor s prednostjo.

Dominick Drexler je dosegel prvi zadetek v Bundesligi. Foto: Reuters

Sancho zrežiral preobrat

Po uri igre je trener črno-rumenih Lucien Favre v igro poslal Juliana Brandta in Achrafa Hakimija. Gostje so postali precej nevarnejši in izenačili so v 70. minuti. Thorgan Hazard je na levi strani kazenskega prostora zaposlil Jadona Sancha, ki je z diagonalnim strelom z levo nogo žogo poslal v malo mrežico.

Štiri minute pred koncem je Lukasz Piszczek z desne strani poslal natančen predložek pred vrata Kölna. Vratar Timo Horn ni bil dobro postavljen, Hakimi pa je z glavo poslal žogo pod prečko. V zadnjih minutah je Köln vse moči usmeril v napad. V 94. minuti je Sancho ušel po desni strani in podal do Paca Alcacerja, ki je zlahka potisnil žogo v mrežo.

Borussia ima po dveh krogih šest točk, predvsem napad je izjemen in obeta se napet boj za naslov prvaka.

