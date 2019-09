V minuli sezoni je Iličić za Atalanto prispeval 13 golov in 10 podaj na 36 tekmah. Letos je bil na prvih treh srečanjih še brez učinka, zato pa je na obeh septembrskih tekmah Slovenije prispeval po eno ključno podajo za zadetek. Foto: EPA

Za več možnosti v napadu in dodatni kanček dobre volje selektorja Matjaža Keka je na Nizozemskem vnovič zadel Tim Matavž, v domači Prvi ligi pa Luka Zahović. Za dobro mero je svojo vrednost pred golom pokazal še steber slovenske obrambe Miha Mevlja, ki se je prvič vpisal med strelce v dresu Sočija.

Ni kaj, slovenski napadalni aduti so vroči, a to formo morajo zadržati vse do 10. in 13. oktobra, ko Slovenijo čakati naslednji dve kvalifikacijski tekmi za Euro 2020 v Skopju pri Severni Makedoniji in v Ljubljani proti Avstriji.

Prsa volej za prvi Iličićev gol sezone

Atalanta in Josip Iličić sta med tednom doživela mrk v Zagrebu, kjer se je Dinamo poigral z Boginjo na njeni premierni tekmi Lige prvakov (0:4). Nič kaj bolje ni kazalo na nedeljskem soočenju 4. kroga Serie A s Fiorentino, ki je povedla z 0:2. Po šestih zaporednih prejetih golih je vajeti prevzel Iličić, ki je sicer v tekmo vstopil s klopi.

Kapetan Papu Gomez mu je imenitno podal pred gol, kjer je Jojo žogo sprejel s prsmi in nato s prefinjenim volejem znižal na 1:2. Miniatura Kranjčana, ki je pred desetletjem za kratek čas že dal prednost futsalu pred navadnim nogometom. Prvi gol Iličića na četrti tekmi klubske sezone je sprostil Atalanto. Ravno Iličić je tudi zakuhal prosti strel, ki je pripeljal do kota, iz katerega je Timothy Castagne dramatično izenačil v 93. minuti.

7 tekem Atalante v 3 tednih

Na sobotni novinarski je trener Atalante Gian Piero Gasperini odgovoril tudi na vprašanje, če je Iličić nenadomestljiv za njegovo napadalno zasedbo, saj je bil ob polomu v Zagrebu vseeno z naskokom najboljši posameznik Bergamčanov. "Mora igrati, a še bo utrujen, bo zamenjan," je posredno Gasperini nakazal, da bo ključni igralec Slovenije dobil nekaj počitka na nedeljski tekmi. Ravno oster ritem tekem - Atalanta med septembrskim in oktobrskim reprezentančnim zborom v 3 tednih igra kar 7 tekem.

Po evropskem še slovaški dvojček (od 0:55 in 5:51)

Andraž Šporar blestel na tekmi proti Bešiktašu

Na evropskem odru je v 1. krogu skupinskih delov Lige prvakov in Evropske lige izmed Slovencev najbolj zablestel Andraž Šporar, ki je z dvema goloma in podajo tlakoval pot k odmevni zmagi Slovana nad Bešiktašom (4:2). Za izredno predstavo je bil nagrajen z uvrstivijo v idealno enajsterico 1. kroga Evropske lige. Nenazadnje je izstopajočo predstavo potrdila tudi odlična in za Špokija doslej rekordna statistična ocena WhoScora 9,0, kar je najvišja ocena kakšnega Slovenca v minulem tednu dni.

7 golov na 6 tekmah v septembru

Ljubljančan je strelski niz nadaljeval v slovaškem prvenstvu, kjer je v nedeljo zabil prvi in zadnji gol na odprti tekmi Trenčin - Slovan, na kateri so Bratislavčani znova slavili s 4:2. V tednu dni je Šporar dosegel kar 5 golov v dresu orlov, na zadnjih 6 tekmah vključujoč reprezentanco pa 7 zadetkov, tresel ni le proti Izraelu, ko pa je prispeval pomembno podajo za izenačenje. Ravno številka 7 je tudi vsota golov, s katerimi slovenski napadalec že trdno vodi na lestvici strelcev Fortune lige. V minuli sezoni je z 29 goli izenačil zgodovinski strelski rekord v slovaški prvi ligi, ga lahko letos tudi preseže?

Šporar v drugo premagal Kariusa

Če smo omenjali Atalantin zgoščeni urnik tekem, izpostavimo še Slovanov program: tudi Bratislavčani v mesecu dni med obema reprezentančnima oknoma igrajo 7 tekem (4 ligaške, 2 evropski in pokalno).

Četrti gol sezone Matavža

Šporarjevo mesto v konici napada je zdaj zacementirano, a zagotovo selektorja Keka veseli, da ima dobre menjave. Na Nizozemskem je Tim Matavž dosegel četrti gol v Eredivisie, ko je za Vitesse izenačil proti Fortuni Sittard. Še 10 minut pred konce je Matavžev klub zaostajal z 1:2, a na koncu so slavili s 4:2, pri čemer je vnašal zmedo v kazenski prostor gostov.

Mevlja zadel že na debiju za Soči

Po drugi septembrski zmagi je Kek govoril, da ga do oktobra skrbi predvsem stanje igralcev, ki ne igrajo redno, pri čemer je mislil tudi na stebra obrambe Miho Mevljo. Po zimski prestopni sagi in zakasnelih faksih, je tudi poleti bil vseskozi na izhodnih vratih Zenita, a kupca ni bilo vse do zadnjega dne. Na koncu je Primorca kupil novinec Soči in v nedeljo je Mevlja dočakal debi na gostovanju pri Dinamu Moskvi. Na divji tekmi dveh preobratov (od 0:1 do 2:1 in končnih 2:3) se je 29-letni Kraševec že vpisal med strelce. Po prekinitvi v 65. minuti se je žoga znašla pred njim, z desnico pa jo je neubranljivo poslal v mrežo za izenačenje.

Za branilca ključna minutaža

Sledil je še zmagoviti gol Sočija v sodnikovem podaljšku za zmago, s katero so se novinci otresli mest za izpad. Vsekakor spodbuden štart Mevlje v klubu, ki potrebuje njegove izkušnje, s tem pa bo standardni slovenski branilec končno spet v polnem igralnem pogonu.

Handanović: Dolga je še pot ... Osrednja tekma minulega konca tedna v Italiji je bil milanski derbi Milan - Inter, ki je z 2:0 pripadel gostom. Po najslajši zmagi je pred javnost stopil tudi kapetan Interja in se razgovoril o popolnem izkupičku nerazzurrov in prvih mislih o prvaku. Inter ima po 4 krogih 12 točk in 2 točki prednosti pred serijskim prvakom Juventusom.



"Ne bom užaljen, če bo jutri ob meni zapisano brez ocene, saj so bili moštveni kolegi tako dobri. Velikokrat sem dobil visoke ocene, pa nam to ni nič pomagalo" se je po zmagi smejalo Samirju Handanoviću, ki je na derbiju z eno samo obrambo ohranil mrežo nedotaknjeno. "Odigrali smo odlično tekmo, zaslužena zmaga. Zakaj sem izpostavil tovariše? Sam moram biti zgled, tukaj sem že leta in moja odgovornost je, da novincem pojasnim, kaj je Inter. Imamo novo navodila, da dlje držimo žogo, s čimer se ponuja več rešitev. Nasprotnik ne ve ali naj ostane zbran za žogo ali naj plane na nas in se izpostavi. Remi proti Slaviji Pragi? Za našo rast je bila to uporabna tekma, četudi ni bil pravi izid. Torkova tekma je bila podlaga za zmago na derbiju. Naša pot je še dolga ..."

Bohar prodrl čez igrišče, Živec pometel pajčevino

Spomladi je bil del Kekove reprezentance, septembra pa ni prejel vabila. A Damjan Bohar na Poljskem še naprej kaže dobre predstave. Po golu pred tednom dni je tokrat v soboto na odprti golgeterski tekmi Slask Wroclaw - Zaglebie Lubin v 63. minuti pretekel in osvojil zelenico med kazenskima prostoroma, nato pa odložil žogo za Saša Živca, ki je po preigravanju stresel levi zgornji kot za gostujoče vodstvo s 3:2. 28-letni vezist je na tretji tekmi zapored dosegel gol za Zaglebio, ki se je z njegovo pomočjo otresla krize in z dna dvignila na 12. mesto Ekstraklase. Lubinčani so s 16 goli najučinkovitejši klub poljskega prvenstva, a hkrati imajo tudi luknjičasto obrambo.

* - zaradi poškodbe zapustila septembrski reprezentančni zbor.