Evropska liga: Dinamo - Viktoria Plzen 2:0, Arsenal - Bate 2:0

TV SLO 2: Dinamo Kijev - Olympaicos

London, Zagreb - MMC RTV SLO

Shkodran Mustafi je šest minut pred odmorom z glavo povišal na 2:0. Foto: Reuters

V Evropski ligi so na sporedu povratne tekme šestnajstine finala. Ob 21.00 si lahko v prenosu na TV SLO 2 in na MMC-ju ogledate obračun kijevskega Dinama in Olympiacosa. Na prvi tekmi je Benjamin Verbič v zadnji minuti zadel za remi (2:2).