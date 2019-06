Evropsko prvenstvo do 21 let, finale: Španija - Nemčija 1:0

Pred dvema letoma Nemci boljši z 1:0

Videm - MMC RTV SLO

Vezist Napolija Fabian Ruiz je že v 7. minuti kronal uvodno premoč Špancev. Foto: Reuters

V finalu evropskega prvenstva do 21 let se v Vidmu merita Španija in Nemčija. To je ponovitev finala izpred dveh let, ko so bili v Krakovu boljši Nemci z 1:0.